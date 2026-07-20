Caso Dafne Zapata: certificado de defunción clasifica su muerte como homicidio; madre exige justicia

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Muerte de Dafne Zapata es clasificada como homicidio. Foto ilustrativa: Getty

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, dio un giro este domingo luego de que su madre difundiera en redes sociales el presunto Certificado Electrónico de Defunción, documento en el que se clasifica el fallecimiento de la menor como homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el caso.

La adolescente murió tras participar en actividades de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Desde el fallecimiento, la familia ha exigido el esclarecimiento de los hechos y justicia, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación.

Certificado de defunción de Dafne señala homicidio como causa legal

De acuerdo con el documento difundido por Alejandra Quintos, madre de la menor, la muerte de Dafne Zapata quedó registrada legalmente como homicidio. Además, el certificado establece como causa clínica del fallecimiento la asfixia por sumersión.

En una publicación en Facebook, la madre escribió: “Difundan, no hay detenidos. Mi hija merece justicia. Ella es la voz de todos, no permitamos más asesinatos”.

La difusión del documento generó nuevas exigencias para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes.

Exalumnos denuncian presuntos abusos en la academia militarizada

Tras conocerse el caso, exalumnos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz ofrecieron testimonios a medios de comunicación en los que denunciaron presuntos actos de violencia física, verbal y psicológica durante su estancia en la institución.

Uno de los exestudiantes aseguró que era obligado a agredir a otros alumnos bajo amenazas de recibir castigos mayores si se negaba. También relató que un compañero con autismo habría sido amarrado y mantenido aislado dentro de un espacio que identificó como una “perrera”.

Hasta ahora, estas declaraciones forman parte de denuncias públicas y no han sido confirmadas por las autoridades ministeriales dentro de la investigación.

La Fiscalía de Tamaulipas continúa con las indagatorias para esclarecer la muerte de Dafne Zapata, mientras familiares y ciudadanos mantienen el llamado para que el caso no quede impune.

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