Américo Villarreal destaca reducción de deuda y mejora financiera en Tamaulipas

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Tamaulipas redujo casi mil millones de pesos su deuda. Foto: Especial

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas redujo en casi mil millones de pesos su deuda pública estatal durante los primeros tres años y medio de su administración, además de fortalecer la captación de ingresos propios y mejorar la solvencia financiera de la entidad.

El mandatario afirmó que su gobierno es el primero en concluir este periodo con un nivel de endeudamiento menor al que recibió al inicio del sexenio. Explicó que estos resultados fueron posibles gracias a una política de disciplina financiera que, dijo, no afectó la operación de la administración estatal.

“En materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño, tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios, nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal y, sin comprometer las operaciones del gobierno, somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Tamaulipas fortaleció sus finanzas públicas

Durante su mensaje, Américo Villarreal señaló que el estado incrementó la captación de recursos propios, redujo el costo del servicio de la deuda y obtuvo mejores evaluaciones por parte de calificadoras financieras.

El gobernador aseguró que el manejo responsable de los recursos permitió disminuir el pasivo estatal y colocar a Tamaulipas entre las entidades con mejores expectativas de solvencia financiera del país.

También indicó que la estrategia financiera ha estado acompañada por acciones para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar el uso del presupuesto y mantener estabilidad en las finanzas públicas sin comprometer la prestación de servicios.

Refuerzan transparencia y rescatan el IPSSET

El mandatario destacó que la administración estatal fortaleció los mecanismos de transparencia, fiscalización y control del gasto mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Afirmó que actualmente existen procedimientos preventivos más estrictos y advirtió que cualquier conducta contraria a la ética en el servicio público será sancionada conforme a la ley.

En materia de seguridad social, Villarreal recordó que el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) fue recibido en una situación financiera crítica. Explicó que la reforma a la Ley del IPSSET permitió ampliar la viabilidad del sistema de pensiones hasta el año 2051, lo que representa alrededor de 25 años adicionales de sostenibilidad.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de las finanzas también permitió mejorar gradualmente los salarios de trabajadores del Gobierno estatal, con incrementos que, en algunos casos, superan el 160%.

Al finalizar el evento, el Gobierno de Tamaulipas entregó maquinaria, vehículos y equipo para fortalecer labores de seguridad pública, obra pública, recaudación fiscal y servicios municipales, con una inversión superior a 125 millones de pesos.

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