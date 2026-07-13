Localizan 7 fosas clandestinas en Miguel Alemán, Tamaulipas

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Localizan fosas clandestinas en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

De nueva cuenta, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó el hallazgo de presuntas fosas clandestinas en el municipio de Miguel Alemán. Las imágenes compartidas por las buscadoras pusieron el debo en la llaga y demostraron que siguen las desapariciones en la entidad.

Comparten fuertes videos de presuntas fosas clandestinas en Tamaulipas

Mediante su página oficial de Facebook, el Colectivo Amor realizó, durante el fin de semana, una búsqueda en un predio en Migue Alemán donde se hallaron siente fosas clandestinas.

Los videos compartidos son bastante fuertes porque se observó a las osamentas con diversas prendas de vestir y portando artículos, como un escapulario. Además, el colectivo llamó a la presidenta y gobernador a no negar la realidad de los desaparecidos.

“Aquí es el claro ejemplo lo que niega el gobernador Américo Villarreal. La tierra habla por si sola. Esto es Tamaulipas donde le rasques encuentras fosas clandestinas. Donde le rasques hay restos óseos humanos enterrados y calcinados”.

“Es la realidad en Tamaulipas y ese es el llamado a las autoridades que dicen que no pasa nada; es todo un cementerio clandestino y es la realidad. Para los que dicen que no pasa nada en Tamaulipas aquí predomina la delincuencia y no hay gobierno, como pueden ver estamos llenos de fosas clandestinas. La misma autoridad se hace de ojos ciegos”, dijo el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

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