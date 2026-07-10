Nafin y Bancomext refuerzan alianza con Tamaulipas para impulsar proyectos estratégicos y apoyar a empresas

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Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext fortalecen el desarrollo económico de Tamaulipas impulsando proyectos estratégicos y dando respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado a través de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

Durante la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Nafin y Bancomext en Tamaulipas, el director general de ambas instituciones, Carlos Torres Rosas, destacó el acompañamiento de la banca de desarrollo a iniciativas clave como el Puerto del Norte en Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya resaltó las ventajas logísticas, industriales y petroquímicas de la entidad, además de anunciar que la empresa canadiense Logistec confirmó su instalación en Altamira, proyecto que se concretará en las próximas semanas.

Nafin y Bancomext impulsan la economía del estado. Foto: Gobierno Tamaulipas.

Durante la reunión, autoridades estatales y directivos de Nafin acordaron fortalecer la promoción de programas financieros en todo el estado, organizar una gira de difusión en la región de El Mante y habilitar una ventanilla en el Fondo Tamaulipas para facilitar el acceso al financiamiento del Plan México.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, destacó los resultados de la colaboración entre el gobierno y Nafin, señalando que el programa Crédito Impulso ha otorgado 910 financiamientos desde agosto de 2023 en 19 municipios, contribuyendo a preservar cerca de 20 mil empleos. Además, informó que el Fondo Tamaulipas ha canalizado casi dos mil millones de pesos en créditos productivos durante los últimos tres años.

Con estos acuerdos, indican las autoridades, Tamaulipas y la banca de desarrollo buscan ampliar las oportunidades de inversión, fortalecer la competitividad empresarial y consolidar proyectos que impulsen el crecimiento económico de la entidad.

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