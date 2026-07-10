Tamaulipas prepara acciones ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026

GENERANDO AUDIO...

El objetivo es prevenir riesgos y proteger a la población. FOTO: Reuters

El Gobierno de México destacó la coordinación que mantiene con Tamaulipas para preparar acciones ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. El objetivo, señaló, es prevenir riesgos y proteger a la población.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que en Tamaulipas ya quedó instalado el Puesto de Comando Interinstitucional, un espacio donde autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante fenómenos meteorológicos.

Velázquez recordó que la instalación fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y contó con la participación de su gabinete, además de presidentes y presidentas municipales.

Explicó que durante la reunión se revisaron los principales riesgos en el estado y se definieron acciones para monitorear presas, ríos y arroyos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También se identificaron las zonas con mayor riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones por ciclones tropicales.

La funcionaria comentó que este esquema se aplica en otros estados, aunque resaltó el nivel de participación que observó en Tamaulipas.

“Sí es una acción muy participativa por parte del estado… absolutamente, cuando tenemos un fenómeno natural todas y todos tenemos que salir a realizar acciones”, dijo.

Agregó que la prioridad es reforzar la prevención antes de que ocurran emergencias, mediante el trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

También explicó que en estas reuniones se revisa municipio por municipio para identificar riesgos específicos, como posibles inundaciones, deslaves o el comportamiento de ríos y costas ante la presencia de huracanes.

Según Velázquez, estas sesiones pueden durar hasta dos horas por el nivel de detalle con el que se analizan las condiciones de cada región.

“En Tamaulipas fue una reunión exitosísima”, afirmó.

Las declaraciones hacen referencia a la reunión del pasado 2 de julio en Ciudad Victoria, cuando Laura Velázquez y el gobernador Américo Villarreal encabezaron la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En ese encuentro, la funcionaria reconoció el trabajo preventivo realizado por el gobierno estatal.

“El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable… la prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal”, señaló.

Durante esa sesión también se presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas, que identifica las zonas con mayor vulnerabilidad a inundaciones, vientos fuertes, deslaves y efectos de ciclones tropicales.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal reiteró que Tamaulipas mantiene coordinación permanente con el Gobierno de México y con los municipios para responder ante cualquier contingencia.