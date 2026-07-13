Tamaulipas consolida manejo integral del agua; fortalece la producción de alimentos y la seguridad hídrica: Américo Villarreal

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Gobernador de Tamaulipas destaca apoyo a proyectos de agua. Foto: Gob. Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas trabaja para convertir al agua en su principal ventaja estratégica para el desarrollo agroalimentario del país, mediante una política integral respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que combina infraestructura hidráulica, tecnificación del riego, seguridad hídrica para la población y aprovechamiento sustentable del recurso.

Manejo del agua fortalece la producción de alimentos en Tamaulipas

En la segunda emisión de la serie “El agua que produce”, del programa Diálogos con Américo, el mandatario aseguró que el potencial agrícola del estado representa el “oro verde” del estado y que las inversiones impulsadas por el Gobierno de México permitirán recuperar la capacidad productiva del campo, garantizar el abastecimiento de agua para la población y fortalecer el desarrollo económico de Tamaulipas.

Explicó que uno de los principales ejes de esta estrategia es la modernización de los distritos de riego 025 y 026, donde el Gobierno de México invierte más de cuatro mil 200 millones de pesos para rehabilitar canales principales y secundarios, modernizar compuertas, revestir la infraestructura de conducción y tecnificar el uso del agua en cerca de 300 mil hectáreas, la mayor superficie incorporada a un programa de este tipo en el país, de acuerdo con el gobernador.

En la emisión transmitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, destacó que estas acciones permitirán reducir pérdidas por infiltración y evaporación, hacer un uso más eficiente del recurso y fortalecer tanto la producción agrícola como el abastecimiento de agua para las ciudades.

“Ahí el análisis que hemos hecho con gente experta en el campo es otra gran fuente de oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestra entidad. Vamos a decir que es el oro verde de Tamaulipas”, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Señaló que, además del potencial energético del estado, Tamaulipas cuenta con condiciones geográficas, climáticas y de infraestructura que le permitirán consolidarse nuevamente como uno de los principales productores de alimentos del país.

Agregó que, gracias a todo este esfuerzo en apoyo al sector agrícola del estado, Tamaulipas recupera su capacidad tecnificada de riego en el campo. “Podemos nuevamente ser una potencia desde el punto de vista geográfico y con la capacidad y extensión de tierra que tiene Tamaulipas para orientarla a este fin”, dijo.

“Seguramente Tamaulipas volverá a destacar como un estado generador de alimentos para el beneficio no solo de nuestra entidad, sino también para aportar al consumo nacional”, agregó.

Recordó que décadas atrás la entidad era conocida como el “granero de México”, gracias a la producción de maíz en los distritos de riego del norte del estado; sin embargo, las sequías obligaron a los productores a migrar hacia cultivos como el sorgo, que requieren menores volúmenes de agua.

Ahora, explicó, la tecnificación de los sistemas de riego permitirá recuperar paulatinamente esa capacidad productiva y diversificar los cultivos con mayor valor agregado. Asimismo, destacó que el Gobierno del estado trabaja para incorporar mayor valor agregado a la producción agrícola mediante nuevas cadenas industriales.

“Ya tenemos contratadas las plantas para la generación de biocombustible a través de sorgo. También la diversificación de los tipos de sorgo que se pueden sembrar, ahora queremos sembrar también y hemos incrementado el número de hectáreas de sorgo blanco, para también tecnificarlo y poder hacer harina de sorgo, y con ello también tener el mercado de tener tortillas de origen de sorgo“, comentó.

El mandatario resaltó que esta estrategia encuentra un respaldo permanente en la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto para fortalecer la infraestructura hidráulica como para garantizar el derecho humano al agua.

En ese sentido recordó que la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria registra un avance cercano al 65%, obra que permitirá duplicar el suministro para Ciudad Victoria y brindar mayor certidumbre al abasto para la capital del estado. Destacó el acompañamiento del Gobierno de México en las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y en proyectos para fortalecer el abasto en la frontera.

“Tamaulipas ha sido una parte de la solución de los compromisos que se han tenido en el Tratado de 1944 de aguas internacionales entre México y Estados Unidos y que bajo la acertada dirección de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se ha ido pudiendo negociar y solucionar los adeudos que se tenían en el pasado ciclo hídrico de esta cuenca“, dijo.

Agregó que los acuerdos alcanzados también contemplan acciones para incrementar la disponibilidad de agua destinada a la producción agrícola mediante el envío de aguas tratadas hacia la presa Marte R. Gómez, lo que permitirá fortalecer los distritos de riego del norte del estado. Mencionó que actualmente existe el abasto y almacenaje suficiente en las presas para que no haya problemas en el surtimiento urbano en la entidad.

Afirmó que el objetivo es consolidar un modelo donde el agua de primer uso se destine prioritariamente al consumo humano y las aguas residuales tratadas puedan utilizarse en actividades agrícolas, pecuarias e industriales bajo un esquema de sustentabilidad.

Agenda ambiental y prevención fortalecen desarrollo de Tamaulipas

Durante el programa, el gobernador destacó que Tamaulipas se consolidó como una de las siete entidades del país que han presentado por segunda ocasión un Informe Subnacional Voluntario sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, resultado de una política pública alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, informó que quedó instalado el Comando Estatal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, así como con autoridades municipales y dependencias federales como la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Finalmente, presentó la plataforma digital Clima Tamaulipas, herramienta que permitirá a la población consultar en tiempo real información meteorológica generada por estaciones instaladas en diferentes regiones del estado, recibir alertamientos preventivos y ubicar refugios temporales georreferenciados durante contingencias hidrometeorológicas.

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