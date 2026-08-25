Caso Dafne Zapata: madre pedirá tercera necropsia por irregularidades

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tamaulipas, el caso de Dafne Zapata tendrá un nuevo procedimiento forense. Alejandra Quintos, madre de la menor, anunció que solicitará una tercera necropsia al señalar que existen inconsistencias en los análisis realizados anteriormente.

¿Qué más se sabe del caso?

La madre de Dafne explicó que ya se practicaron dos necropsias y que ahora se realizará un tercer estudio. Aunque señaló que los detalles deben mantenerse bajo secrecía, afirmó que existen cuestionamientos relacionados con los análisis realizados a los restos de su hija.

🚨Afirma Alejandra Quintos que el cuerpo de Dafne podría ser exhumado para la práctica de una tercer necropsia, ante las inconsistencias que ha detectado su nuevo equipo de abogados.

Señala además que falta detener al "Clan de los Mora" pic.twitter.com/nZ1xbEnGlO — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) August 25, 2026

“Hay muchas inconsistencias en los análisis que le realizaron a mi hija durante la necropsia. Hubo una primera, después una segunda y va a haber una tercera”, declaró Alejandra Quintos.

Madre de Dafne cuestiona manejo de la investigación

Alejandra Quintos también expresó cuestionamientos sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que, según su versión, habría ocurrido la muerte de Dafne y la hora en que ella fue notificada.

La madre aseguró que su hija ya llevaba tiempo fallecida alrededor de las 22:00 horas, mientras que ella habría recibido el aviso hasta aproximadamente la medianoche.

“Hubo mucho tiempo para manejar la escena del crimen”, afirmó.

La declaración forma parte de los señalamientos realizados por la madre en torno a las circunstancias en las que se desarrollaron a las diligencias del caso.

Piden detener a más personas

Alejandra Quintos también sostuvo que todavía faltan cinco personas por ser detenidas y las relacionó con el llamado “Clan de los Mora”.

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata continúa, mientras su familia busca esclarecer las circunstancias de su muerte y cuestiona distintos aspectos de las diligencias realizadas hasta ahora.

La realización de una tercera necropsia, de concretarse, buscará aportar nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

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