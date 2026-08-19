Homicidios dolosos bajan en Tamaulipas: julio registra su menor cifra desde 2015

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Baja incidencia delictiva en Tamaulipas. Foto: Facebook / SSPTamaulipasTam

Tamaulipas registró durante julio de 2026 su cifra más baja de homicidios dolosos para un mes desde enero de 2015, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras también muestran descensos en delitos como robo de vehículo y robo a casa habitación, que alcanzaron sus niveles más bajos para un mes de julio en más de una década.

Tamaulipas se ubicó entre los estados con menos homicidios

Durante julio se iniciaron 30 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que ubicó a la entidad en el séptimo lugar nacional entre los estados con menor incidencia de este delito, con una tasa de 0.26 casos por cada 100 mil habitantes.

Los datos del SESNSP ubican al estado por debajo de la media nacional en este indicador.

Foto: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Tamaulipas

También disminuyeron robos de vehículos y viviendas

En el caso del robo de vehículo, Tamaulipas registró 133 carpetas de investigación, con una tasa de incidencia de 3.52 por cada 100 mil habitantes, lo que colocó a la entidad en la décima posición nacional con menor incidencia.

Por otro lado, durante julio se iniciaron únicamente 76 carpetas de investigación por robo a casa habitación, la cifra más baja para ese mes desde que existen registros comparables en 2015.

Foto: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Tamaulipas

De acuerdo con los datos estatales, en julio también se registraron sólo 10 carpetas de investigación por robo a transeúnte, un nivel que rompe con las tendencias observadas en años anteriores. Como referencia, en enero de 2015 se habían contabilizado 26 investigaciones por este delito.

Entre los estados con menor incidencia delictiva

Las estadísticas también colocaron a Tamaulipas en el quinto lugar nacional con menor incidencia de robo a transeúnte, con una tasa de 0.13 casos por cada 100 mil habitantes.

Foto: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Tamaulipas

La entidad también se ubicó en el lugar 10 nacional en presuntos delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 89.77. En julio de 2025 la entidad ocupaba la posición 11, por lo que mejoró un lugar en el ranking nacional.

Foto: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Tamaulipas

Los indicadores forman parte de los registros mensuales del SESNSP, utilizados para medir el comportamiento de los delitos del fuero común en las entidades federativas.

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