Caso Dafne Zapata: juez federal admite amparo de Danna Yanina “N”

GENERANDO AUDIO...

Danna Yanina “N” es acusada en el caso Dafne Zapata. Foto: Fiscalía Tamaulipas

En Tamaulipas, la defensa de Danna Yanina “N” informó que un juez federal admitió el amparo indirecto promovido para impugnar actuaciones dentro del proceso que enfrenta por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

¿Qué dice el abogado de Danna Yanina “N”?

El abogado Carlos David Robles Figueroa informó que, además de admitir el recurso, la autoridad federal concedió una suspensión del acto reclamado y estableció fechas para las audiencias correspondientes.

El litigante aseguró que el amparo consta de 92 fojas, además de anexos, en los que la defensa expone presuntas violaciones a derechos fundamentales de Danna durante el procedimiento.

Robles Figueroa, también, cuestionó que la apelación presentada previamente por la defensa aún no haya sido enviada a la segunda instancia, pese a que, según afirmó, fue interpuesta con anticipación.

Buscan la libertad de Danna por caso Dafne Zapata

El abogado reiteró que la estrategia jurídica busca obtener la libertad de Danna por la vía federal y manifestó su confianza en que las autoridades judiciales revisen los argumentos planteados en el amparo.

Sigue en prisión

Danna Yanina “N” permanece actualmente en prisión preventiva, luego de que una jueza de control la vinculara a proceso por el delito de feminicidio en el caso de Dafne Zapata. La resolución no constituye una sentencia condenatoria y la imputada conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso penal.

La defensa adelantó que continuará con las acciones legales para buscar modificar la situación jurídica de Danna y obtener su libertad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.