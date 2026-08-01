Defensa de Danna Yanina apela vinculación a proceso por feminicidio

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Danna Yanina permanecerá en prisión preventiva. FOTO: Fiscalía

La defensa de Danna Yanina “N” presentó una apelación para buscar que sea revocada la resolución que la vinculó a proceso por el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La joven permanecerá internada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras los magistrados revisan los argumentos presentados y determinan si la decisión judicial se mantiene o se modifica.

Defensa de Danna busca revocar la vinculación a proceso

El abogado Carlos David Robles Flores confirmó que el recurso fue presentado este viernes ante un Tribunal de Alzada, instancia que revisará la actuación de la jueza de control que llevó el caso.

El tribunal deberá determinar si tanto la vinculación a proceso como la medida de prisión preventiva fueron dictadas conforme a derecho durante la audiencia inicial.

La defensa sostiene que la carpeta de investigación no contiene elementos suficientes para responsabilizar a Danna Yanina “N” por el delito que se le atribuye.

También argumentó que durante la audiencia inicial no se acreditaron los requisitos legales necesarios para mantener la imputación contra la joven.

Magistrados revisarán la decisión de la jueza

Los magistrados analizarán los argumentos presentados por la defensa y por la otra parte involucrada en el proceso penal.

Después de esa revisión, deberán definir si confirman la resolución emitida por la jueza de control o si realizan alguna modificación.

Mientras se resuelve la apelación, Danna Yanina continuará recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde enfrenta el proceso penal por feminicidio.

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