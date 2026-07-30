PepsiCo repone flotilla tras incendio; llegan 15 nuevas unidades a Matamoros

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Camión de PepsiCo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A menos de una semana del incendio que destruyó decenas de vehículos repartidores, PepsiCo comenzó a reponer su flotilla en Matamoros con la llegada de 15 nuevas unidades procedentes de la Ciudad de México (CDMX).

Los camiones arribaron este miércoles a las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre la avenida Marte R. Gómez. Algunas unidades fueron trasladadas en plataformas y otras llegaron conducidas por operadores para incorporarse gradualmente a las labores de distribución.

Reponen flotilla de PepsiCo tras incendio en Matamoros, Tamaulipas

Esta primera entrega forma parte del plan para sustituir los 57 vehículos que resultaron destruidos durante el siniestro del pasado fin de semana, donde la rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego alcanzara la nave industrial y provocara daños mayores.

La empresa informó que en los próximos días continuará el arribo de más unidades para fortalecer la operación en Matamoros, lo que también descarta las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta salida de PepsiCo de la ciudad.

El alcalde Alberto “Beto” Granados Fávila reiteró que la empresa mantiene sus operaciones con normalidad, mientras las autoridades continúan con los peritajes para determinar las causas del incendio.

La llegada de la nueva flotilla brinda certidumbre a los trabajadores al garantizar la continuidad de las operaciones y la conservación de las fuentes de empleo en la planta de Matamoros.

PepsiCo descarta extorsión por incendio en Matamoros

PepsiCo México descartó que el incendio que consumió 40 camiones repartidores en su planta de Matamoros esté relacionado con amenazas o intentos de extorsión.

A través de un comunicado, la empresa informó que no existen antecedentes que vinculen el siniestro con la delincuencia organizada y reiteró que mantiene colaboración con las autoridades para esclarecer el origen del fuego.

La compañía confirmó además que no hubo personas lesionadas ni fallecidas durante el incendio, ocurrido la madrugada del 27 de julio.

Como parte de las investigaciones, este jueves a la una de la tarde, directivos del corporativo de PepsiCo sostendrán una reunión con el fiscal Eduardo Govea Orozco para conocer los avances de las indagatorias y dar seguimiento al caso.

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