Vinculan a proceso al comandante Ponce y a la sargento “Estrellita” por feminicidio de Dafne Zapata

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Foto: Fiscalía de Tamaulipas

La investigación por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos avanzó este jueves con la vinculación a proceso de Jorge “N” y Estrellita “N”, durante una audiencia celebrada de manera virtual a través de la plataforma Zoom, como medida de seguridad tras los incidentes ocurridos al término de la audiencia anterior.

Al concluir la diligencia, la abogada de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores, informó que Estrellita “N” fue vinculada a proceso como presunta autora material del feminicidio, mientras que Jorge “N” enfrentará el proceso por el delito de feminicidio por omisión, conforme a las investigaciones que integra la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Con esta resolución, ya son tres las personas vinculadas a proceso por el caso, luego de que el pasado 28 de julio la jueza también determinara sujetar a proceso a Danna Yanina “N”, igualmente señalada como presunta autora material del feminicidio.

La audiencia de este jueves se realizó por videoconferencia luego de que, al concluir la diligencia anterior, se registrara una confrontación entre grupos de personas en el exterior del Centro Integral de Justicia, lo que llevó a la autoridad judicial a privilegiar el formato virtual para proteger la integridad de los imputados y garantizar el desarrollo del proceso.

Por su parte, Gabriel Zapata, padre de Dafne, reiteró que la familia continuará exigiendo justicia y buscará que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal de los imputados, se imponga la pena máxima prevista para el delito de feminicidio, que podría alcanzar entre 40 y 60 años de prisión.

¿Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos Martínez era una adolescente de 13 años originaria de El Mante, Tamaulipas. El 13 de julio de 2026 ingresó a un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, donde permanecería tres semanas. Sin embargo, cuatro días después, el personal de la institución notificó a su madre que la menor se había desvanecido mientras se bañaba y que había fallecido.

Conforme avanzó la investigación, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión (ahogamiento). La madre de Dafne rechazó la versión de la academia y denunció que su hija habría sido víctima de maltratos físicos y tortura durante su estancia, además de señalar inconsistencias en las explicaciones que recibió sobre lo ocurrido.

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