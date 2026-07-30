Esperan peritaje por incendio que consumió decenas de vehículos de PepsiCo en Matamoros

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Dictamen sobre incendio en Matamoros estará en próximas horas. Foto: Getty.

Las autoridades de Tamaulipas prevén emitir en las próximas horas el dictamen pericial sobre el incendio que consumió decenas de vehículos en el patio de la empresa Pepsico de Matamoros, informó el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Gustavo Acuña.

El funcionario explicó que especialistas de distintas dependencias trabajan de manera coordinada para determinar el origen del fuego mediante métodos científicos, por lo que pidió no dar crédito a las versiones difundidas en redes sociales.

“Todo lo que sale en redes sociales son hipótesis. Las evidencias son claras y es lo que estamos desarrollando en base a métodos científicos de campo”, declaró Acuña.

Igual detalló que hasta el momento 57 unidades resultaron afectadas; algunas quedaron totalmente calcinadas, mientras que otras presentaron daños por la intensa radiación del calor sin haber sido alcanzadas directamente por las llamas.

Además, el coordinador indicó que la empresa PepsiCo ya activó un plan de continuidad de operaciones.

“Sí, muchas de las recomendaciones que les dimos es que nos presentan el plan de continuidad de operaciones el cual entró ayer en función ¿Qué significa eso de que si llega a pasar algún incidente, qué haces para continuar tus operaciones? Ustedes estuvieron viendo el día de ayer que vinieron más unidades”, agregó.

Finalmente, dijo que el dictamen sobre el incendio en Matamoros podría quedar concluido en un plazo de ocho a 12 horas y precisó que la investigación es encabezada por peritos de la Fiscalía, con la participación de bomberos y del investigador designado por la compañía aseguradora.

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