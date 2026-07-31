Fiscal general de Tamaulipas descarta extorsión en incendio de PepsiCo

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) informó que, hasta el momento, no existen indicios de que el incendio registrado en un patio de PepsiCo en Matamoros esté relacionado con un caso de extorsión o cobro de piso por parte de un grupo delictivo. La dependencia señaló que el origen del siniestro continúa bajo investigación y que el dictamen pericial aún no concluye.

En entrevista en Noticias en Claro, el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco explicó que el peritaje especializado en incendios sigue en proceso, por lo que aún no se puede determinar con certeza la causa del fuego que dejó 46 unidades con pérdida total y 13 más con daños parciales.

Fiscalía de Tamaulipas descarta vínculo con extorsión

El fiscal precisó que una de las primeras versiones apuntaba a un posible cortocircuito, aunque aclaró que esa hipótesis no ha sido confirmada.

No se ha sostenido como causa principal o hipótesis principal del incendio el corto circuito. Son simplemente las referencias que de inicio surgen una vez que empiezan las investigaciones.

También rechazó que existan elementos que relacionen el incendio con amenazas del crimen organizado.

No se tiene ningún dato que corrobore que esto haya sido o esté vinculado a actos extorsivos de la delincuencia organizada.

PepsiCo también negó amenazas o cobro de piso

Govea Orozco indicó que sostuvo una reunión con directivos de PepsiCo México, quienes reiteraron que la empresa no recibió amenazas ni fue víctima de cobro de piso.

Está corroborado por ellos que no ha habido ni hubo ninguna forma de coacción, ni amenaza, ni cobro de piso hacia las operaciones de PepsiCo.

El funcionario añadió que, hasta ahora, la línea de investigación relacionada con una presunta extorsión carece de sustento.

No encontramos tampoco hasta el momento de la investigación ningún dato que pueda conducir hacia esa circunstancia. Por ello, esa línea de investigación carece de sustento.

Peritajes definirán el origen del incendio

La Fiscalía informó que ya cuenta con la denuncia formal presentada por la empresa y mantiene comunicación con sus representantes para integrar la carpeta de investigación.

El fiscal detalló que el siniestro dejó un saldo de 46 vehículos completamente destruidos y 13 unidades con daños parciales debido a la radiación del calor.

La causación material del hecho la podremos establecer con las conclusiones periciales próximas a obtenerse.

La FGJT señaló que los resultados del peritaje permitirán determinar el origen del incendio y, en su caso, establecer si existe alguna responsabilidad penal.

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