Caso Dafne: Padre de Danna Yanina acusa que academia la tuvo “secuestrada”

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El padre de Danna Yanina denunció que integrantes de la Academia Militarizada Doenitz presuntamente mantuvieron privada de la libertad a su hija después de los hechos relacionados con la muerte de Dafne Zapata Quintos. Ofil Cruz, aseguró que su familia dejó de saber dónde se encontraba la joven y que pudo recuperarla hasta la noche del domingo.

En entrevista con José Cárdenas, Ofil Cruz, el padre, sostuvo que personal de la institución se llevó a Danna Yanina, y no informó a la familia sobre su ubicación. También afirmó que la joven era estudiante y rechazó que trabajara para la academia o formara parte de su personal.

Ofil Cruz afirmó que, después de lo ocurrido, la familia perdió todo contacto con Danna Yanina.

“A raíz de este acontecimiento, nosotros dejamos de saber dónde estaba nuestra hija”, declaró.

Según su testimonio, integrantes de la Academia Militarizada Doenitz se llevaron a la joven y la mantuvieron con ellos hasta el domingo por la noche.

“Me entregaron a mi hija y la pudimos recuperar hasta el día domingo, en la noche, por lo cual los señores tuvieron secuestrada a mi hija con ellos”, sostuvo.

El padre también aseguró que su hija acudió a declarar sobre los hechos y que posteriormente fue señalada como participante en el caso.

Explicó que la primera declaración de Danna Yanina fue realizada sin un abogado o una persona que la representara. Por ese motivo, dijo que la familia buscaba presentar una declaración complementaria.

“La primera declaración que había hecho estaba bajo manipulación y no había un abogado”, señaló.

El hombre afirmó que Danna Yanina estudiaba el bachillerato y que se preparaba para buscar un lugar en la Escuela Médico Naval y negó que su hija trabajara o fuera parte del personal de la academia.

También sostuvo que su hija únicamente narró lo que observó el día de los hechos y negó que su declaración incluyera una confesión.

La familia indicó que continuará con la defensa legal de Danna Yanina y con las denuncias relacionadas con la actuación de la Academia Militarizada.

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