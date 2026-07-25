Defensa de Danna pide citar a 32 testigos para evitar vinculación a proceso por feminicidio de Dafne

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La defensa criticó que el Ministerio Público no actuara a tiempo. Foto: UnoTV.

La defensa de Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por el presunto feminicidio de Dafne, solicitó al juez de control la comparecencia de más de 32 testigos durante la continuación de la audiencia inicial, entre ellos exalumnos y personas relacionadas con la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

Este sábado, los abogados afirmaron que buscan ejercer el derecho de interrogatorio y contrainterrogatorio para fortalecer la defensa de la joven de 18 años.

“En la audiencia pasada solicitamos el auxilio judicial, solicitamos la citación de más de 32 personas para que comparezcan en la continuación de la audiencia y se nos permita ejercer el derecho de contrainterrogarlos o interrogarlos. Sí, claro que sí hay exalumnos. Todos los que están involucrados dentro de la carpeta de investigación se pidió a la juez el auxilio judicial y le atribuyó la obligación al Ministerio Público para que los haga comparecer mediante el uso de la fuerza pública si es necesario”, dijo uno de los abogados.

La defensa advirtió que, de no comparecer los testigos solicitados, pedirá que se amplíe el plazo constitucional y, en su caso, que se sancione al Ministerio Público por incumplir con sus obligaciones procesales.

“Si no cumple, vamos a solicitar a la juez que aperciba al Ministerio Público. Nos veríamos obligados a pedir otro término. Lamentablemente ella va a estar otros tres días más y esto es gracias a que el Ministerio Público posiblemente no haya cumplido con sus obligaciones. Para que ella sea puesta en libertad, sí estamos trabajando en eso.”

Defensa de Danna critica actuación de las autoridades

Los abogados también señalaron que, desde su perspectiva, las autoridades pudieron actuar desde el primer momento contra otras personas presuntamente involucradas y cuestionaron que el director de la academia permaneciera en libertad pese a haber ingresado posteriormente al inmueble.

“Desde el momento en que la mamá de la víctima acudió al lugar había un señalamiento directo para que se pudieran detener a varias personas y no lo hicieron. Una persona se regresó a las instalaciones, entraba y salía, y en ningún momento se le giró una orden de aprehensión. Ahí sí existen suficientes datos de prueba; es el director y tiene responsabilidad legal.”

Finalmente, la defensa rechazó que exista evidencia suficiente para vincular a proceso a su representada y pidió que el caso no sea resuelto por la presión social generada tras la muerte de Dafne.

“En realidad no hay nada que culpe, que incrimine para obtener nosotros una no vinculación a proceso. Sabemos que hay una presión social y mediática, pero un tribunal no debe dejarse presionar por el gobierno ni por la presión social, sino resolver con base en los datos y medios de prueba que existan.”

La audiencia inicial continuará en las próximas horas, cuando el juez de control determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Danna Yanina “N”, investigada por el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata Quintos, la joven de 13 años que murió en el campamento de la Academia Militarizada Doenitz.

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