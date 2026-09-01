Detienen a Fernando “N” por doble feminicidio de las “Cuatas” en Matamoros, Tamaulipas

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Detuvieron al presunto feminicida de las “Cuatas”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Tamaulipas, a poco más de un mes del doble asesinato ocurrido en el poblado Control, en Matamoros, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Fernando “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de Dinorah y Denisse García, conocidas como las “Cuatas”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la captura se realizó en colaboración con autoridades estadounidenses. De acuerdo con la dependencia, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión contra Fernando “N” por su probable participación en el feminicidio de las dos mujeres, ocurrido el pasado 26 de julio.

#FGJT_Informa Derivado de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio de 2026 en el poblado Control, Agentes de la Policía de Investigación cumplimentan orden de aprehensión contra Fernando “N” por su probable participación en el Feminicidio, de dos mujeres #Matamoros #Tamaulipas — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 31, 2026

¿Qué se sabe del feminicidio en Tamaulipas?

Dinorah y Denisse, hermanas gemelas de 21 años, fueron asesinadas durante el llamado “rol de Control”, en el poblado Control, Matamoros. Según la versión de sus familiares, el conflicto comenzó cuando otro grupo les lanzó latas de cerveza y después una camioneta con placas estadounidenses les cerró el paso. Varios hombres habrían descendido del vehículo y comenzado una pelea con el esposo de una de las jóvenes.

La familia señala a Jessica Daniela “N” como presunta autora material. Según su versión, Dinorah sufrió una herida en el cuello y murió en el lugar, mientras que Denisse fue herida en el pecho y falleció cuando era trasladada al Hospital General de Valle Hermoso.

El probable móvil estaría relacionado con celos, debido a que el esposo de Jessica Daniela “N” presuntamente enviaba mensajes a Dinorah, aunque la familia sostiene que ella no tenía una relación con él, según indicó a medios locales.

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