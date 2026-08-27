Tigres, jaguares y más: hallan más de 130 animales exóticos durante cinco cateos contra el robo de combustible en Tamaulipas

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Animales asegurados. Foto: Gabinete de Seguridad

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas como parte de una investigación contra el mercado ilícito de combustibles. Durante los operativos, una persona fue detenida y se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de vehículos, autotanques, armas y equipo para el manejo de hidrocarburos.

Catean cinco inmuebles en Tamaulipas

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos se realizaron en cinco propiedades, entre ellas un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho.

Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles y desarticular una red relacionada con estas actividades.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un… pic.twitter.com/q56OCsRifU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

Aseguran más de 130 animales exóticos

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en el rancho cateado, donde fueron localizados más de 130 animales exóticos.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran:

Cinco tigres de Bengala

Tres jaguares

Un ligre

21 monos araña

Dos hienas

Tres leones africanos

Bisontes

Búfalos

Un camello

El Gabinete de Seguridad informó que al menos 35 ejemplares pertenecen a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Todos los animales quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y manejo especializado.

Aseguran 68 mil litros de diésel

Además de los animales, las autoridades aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, así como vehículos, autotanques y equipo utilizado para el manejo de hidrocarburos.

También fueron decomisadas armas de fuego y equipos de comunicación, como parte de las acciones contra la presunta red dedicada al mercado ilícito de combustibles.

Investigación continúa

El Gabinete de Seguridad señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular esta red, afectar sus capacidades logísticas y financieras y proteger el patrimonio natural del país.

La operación fue realizada de manera coordinada por la Semar, FGR y SSPC, mientras que la Profepa quedó a cargo de los animales localizados en el rancho.

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