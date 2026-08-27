Tigres, jaguares y más: hallan más de 130 animales exóticos durante cinco cateos contra el robo de combustible en Tamaulipas
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas como parte de una investigación contra el mercado ilícito de combustibles. Durante los operativos, una persona fue detenida y se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de vehículos, autotanques, armas y equipo para el manejo de hidrocarburos.
Catean cinco inmuebles en Tamaulipas
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos se realizaron en cinco propiedades, entre ellas un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho.
Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles y desarticular una red relacionada con estas actividades.
Aseguran más de 130 animales exóticos
Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en el rancho cateado, donde fueron localizados más de 130 animales exóticos.
Entre los ejemplares asegurados se encuentran:
- Cinco tigres de Bengala
- Tres jaguares
- Un ligre
- 21 monos araña
- Dos hienas
- Tres leones africanos
- Bisontes
- Búfalos
- Un camello
El Gabinete de Seguridad informó que al menos 35 ejemplares pertenecen a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial.
Todos los animales quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y manejo especializado.
Aseguran 68 mil litros de diésel
Además de los animales, las autoridades aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, así como vehículos, autotanques y equipo utilizado para el manejo de hidrocarburos.
También fueron decomisadas armas de fuego y equipos de comunicación, como parte de las acciones contra la presunta red dedicada al mercado ilícito de combustibles.
Investigación continúa
El Gabinete de Seguridad señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular esta red, afectar sus capacidades logísticas y financieras y proteger el patrimonio natural del país.
La operación fue realizada de manera coordinada por la Semar, FGR y SSPC, mientras que la Profepa quedó a cargo de los animales localizados en el rancho.
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