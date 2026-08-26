Abogado de Danna solicita cambio de jueza; proceso podría suspenderse

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Abogado de Danna solicita cambio de jueza. Foto: Daisy Herrera

El abogado defensor de Danna solicitó que la jueza que lleva el proceso se excuse de continuar con el caso, luego de que los padres de la joven presentaran tres quejas en su contra. El abogado Carlos David Robles Figueroa advirtió que, de proceder la recusación, el proceso quedaría suspendido mientras magistrados determinan qué juzgador deberá continuar con el expediente.

“El día de hoy presentamos un documento en el cual solicitamos que ella se excuse ¿Qué significa que se excuse? Es decir, como tú, juez, has violentado muchas veces el debido proceso, los derechos de Danna, ya no conozcas del asunto. Los papás y la propia investigada ya iniciaron un proceso en tu contra. Tú ya no puedes conocer del asunto, juez; tú ya no puedes conocer del asunto, por lo tal le digo: excúsate, salte del asunto, ya no lo puedes conocer”, explicó el defensor de Danna.

El abogado agregó que, si la jueza no se excusa, la defensa recurrirá formalmente su actuación para que el caso sea enviado a magistrados, quienes deberán determinar qué juez continuará con el proceso.

Defensa acusa a jueza de vulnerar derechos de Danna

La defensa también sostiene que la jueza ha vulnerado derechos de Danna al no convocar de manera inmediata a la audiencia de sobreseimiento solicitada para buscar su libertad.

“Que va a suspender, y esta es la parte en la que le digo: va a suspender el proceso. El proceso se suspende hasta acá. Estamos en investigación complementaria. Lo tiene que suspender, manda la recusación con sus superiores, que son los magistrados, y los magistrados tienen que definir a qué juez nos van a designar“, comentó el abogado.

En paralelo, la defensa mantiene un recurso de apelación contra las decisiones tomadas durante las primeras audiencias del proceso.

Audiencia de alegatos de Danna será el 8 de septiembre

Carlos David Robles Figueroa informó que el próximo 8 de septiembre se realizará una audiencia de alegatos aclaratorios ante magistrados, y estimó que el resultado de la apelación podría conocerse alrededor del 14 de septiembre.

El abogado sostiene que estos recursos buscan revertir las decisiones que mantienen a Danna vinculada a proceso por el caso investigado bajo el protocolo de feminicidio.

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