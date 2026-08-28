Caso Dafne: cae el “Comandante Mora”, hermano de “Estrellita”, por delitos contra otra adolescente

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Detienen al “Comandante Mora”. Foto: Fiscalía Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó la detención de Juan Jesús “M”, conocido como “Comandante Mora” y hermano de Estrella Mora, alias “Estrellita”, relacionada con la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde murió la adolescente Dafne Zapata Quintos.

La orden de aprehensión contra Juan Jesús “M” no corresponde directamente al feminicidio de Dafne. La captura deriva de una investigación por los delitos de Violencia Familiar Equiparada y Violación Agravada en agravio de una adolescente.

Detienen al “Comandante Mora” por denuncia contra adolescente

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión. Las indagatorias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género.

De acuerdo con la autoridad, los hechos denunciados habrían ocurrido al interior de una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

Juan Jesús “M” quedó a disposición de un juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica.

¿Qué relación tiene con el caso de Dafne?

Durante las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, algunos testimonios identificaron a Juan Jesús Mora como el “comandante Juan Jesús Mora” dentro de la academia.

Una compañera de Dafne declaró que lo vio durante los días que la adolescente permaneció en el plantel y afirmó que tenía contacto con las alumnas.

Su hermana, Estrella Mora, conocida como “Estrellita”, era señalada como responsable del área femenil y del cuidado de las alumnas, además de desempeñarse como instructora.

Estrella Mora enfrenta un proceso penal por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

La detención de Juan Jesús Mora ocurre después de que familiares y exalumnos de la academia hicieran públicos diversos señalamientos sobre presuntos abusos y violencia al interior de la institución.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, había llamado públicamente a quienes fueron víctimas dentro de la academia a presentar sus denuncias.

La Fiscalía precisó que, por tratarse de una investigación en etapa inicial y para proteger la identidad de la adolescente víctima, se reservará cualquier información que pueda permitir su identificación.

La autoridad no establece, en su comunicado, que esta detención esté relacionada directamente con el feminicidio de Dafne. Sin embargo, la captura abre una nueva línea de investigación sobre los hechos denunciados al interior de la academia militarizada.

Mientras tanto, continúan los procesos penales derivados del caso Dafne y las investigaciones sobre posibles delitos cometidos dentro de la institución.

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