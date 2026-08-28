Profepa reporta estado de salud favorable de más de 130 animales hallados tras cateo

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Animales resguardados por Profepa. Foto: Profepa

Más de 130 ejemplares de vida silvestre fueron identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante un cateo realizado por autoridades en Tamaulipas. Tras la valoración pericial, la dependencia informó este jueves que los animales se encuentran, en términos generales, en condiciones físicas y de salud favorables.

Entre los ejemplares localizados hay hienas, jaguares, primates y monos araña, algunas de las especies consideradas dentro de los grupos de grandes carnívoros y primates.

Respecto a los ejemplares localizados durante un operativo en #Tamaulipas, la Profepa emitió un dictamen pericial en materia de vida silvestre, en el que identificó a 90 ejemplares con estatus de protección a nivel nacional o internacional y señaló la importancia de mantener las… pic.twitter.com/IQLPfCj4GR — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 28, 2026

Profepa evalúa salud de animales asegurados

Personal especializado de la Profepa acudió al lugar para realizar la identificación de los ejemplares y emitir un dictamen en materia de vida silvestre, como parte de las investigaciones de las autoridades federales.

De acuerdo con la dependencia, del total de animales identificados, 90 cuentan con algún estatus de protección nacional o internacional. Esto se debe a que están incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en la CITES, convención que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

La valoración permitió conocer las condiciones en las que se encontraban los ejemplares al momento de la intervención de las autoridades.

Jaguares, hienas y monos araña, entre los ejemplares

La Profepa destacó la presencia de diferentes especies de fauna silvestre, entre ellas jaguares y hienas, además de primates y monos araña.

La dependencia señaló que, mientras se determina cuál será el destino final de los animales, es necesario mantener las condiciones adecuadas de manejo, alimentación y cuidado. Para ello, la Procuraduría continuará brindando asesoría y orientación especializada a las autoridades responsables del caso.

¿Qué pasará con los animales?

Por ahora, las autoridades deberán determinar el lugar más adecuado para el destino final de los ejemplares. Asimismo, la Profepa informó que continuará colaborando con las instituciones encargadas de la investigación para garantizar el bienestar, trato digno y protección de los animales.

Por último, la dependencia señaló que participará en las acciones relacionadas con la posible reparación integral del daño ambiental derivado de las conductas investigadas.

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