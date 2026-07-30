PepsiCo descarta vínculo del crimen organizado con incendio en sus bodegas de Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

PepsiCo rechaza relación del crimen organizado con incendio de bodegas. Foto: Getty

PepsiCo México informó que, hasta el momento, no existen indicios de que el incendio registrado en una de sus bodegas en Matamoros, Tamaulipas, esté relacionado con amenazas, extorsiones o actividades del crimen organizado. La empresa señaló que ya colabora con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

A través de un comunicado, la compañía indicó que el incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas y reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y con su permanencia en el estado.

Postura de Pepsico sobre lo acontecido en Matamoros, Tamaulipas. pic.twitter.com/gGzr0uG4o0 — Jaime L. Núñez Piña 🍍 (@janupi) July 30, 2026

¿Qué dice el informe de PepsiCo?

“No se reportan personas lesionadas ni fallecidas. La compañía colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, mientras se desarrolla la investigación correspondiente para determinar las causas de lo ocurrido”.

Asimismo, precisó que no tiene registro de hechos previos que permitan relacionar el incendio con algún intento de presión por parte de grupos delictivos.

“Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”.

Incendio afectó decenas de vehículos de reparto en Matamoros

El incendio ocurrió durante la madrugada del lunes en una bodega de PepsiCo ubicada en Matamoros, donde las llamas alcanzaron decenas de unidades de reparto que se encontraban estacionadas en el inmueble.

De acuerdo con medios locales, 57 vehículos habrían resultado afectados por el fuego, aunque esa cifra aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, además de personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, grupos voluntarios y la Junta de Aguas, que apoyó con pipas para abastecer de agua las labores de combate al incendio.

Autoridades investigan qué provocó el siniestro

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, difundió un video en el que se aprecia la magnitud del incendio y la intensa columna de humo generada por las llamas.

Tras varias horas de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego y posteriormente realizaron maniobras de remoción y enfriamiento para evitar que el incendio se reactivara, actualmente la postura de PepsiCo ante posibles señalamientos del crimen organizado en su contra han sido descartadas por lo cual continuán las investigaciones a fin.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.