Imágenes: fuego consume más de 40 camionetas en Matamoros, Tamaulipas

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En Matamoros, se incendiaron camionetas de Pepsico. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Durante la madrugada del lunes, al menos 40 camionetas de reparto de la empresa PepsiCo se incendiaron en una bodega ubicada en Matamoros, Tamaulipas. Al lugar acudieron diversas corporaciones de emergencia para controlar las llamas.

Video muestra intenso incendio en Matamoros

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, compartió un video del incendio, en el que se observa la intensidad del fuego, cuyo resplandor iluminó la zona mientras una columna de humo se extendía por el cielo.

A través de sus redes sociales, informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaba para controlar y sofocar el incendio registrado en una bodega de PepsiCo.

“En estos momentos, el Heroico Cuerpo de Bomberos trabaja para controlar y sofocar el incendio registrado en una bodega de PepsiCo. Pedimos a la población evitar acercarse a la zona en la Av. Marte R. Gómez y permitir que los cuerpos de emergencia realicen sus labores con seguridad y eficiencia”.

Al filo de las 2:40 de la mañana, Granados indicó que el fuego ya había sido controlado con apoyo de diversas corporaciones municipales y federales.

Posteriormente, señaló que los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continuaban con las labores de remoción y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

Hasta el momento, no se ha informado la causa del incendio registrado en la bodega de PepsiCo. Medios locales señalaron que 57 vehículos habrían sido afectados por las llamas.

Autoridades de Tamaulipas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

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