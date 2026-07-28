Hoy se define situación legal de Danna “N”; gobernador Villarreal promete justicia para Dafne en Tamaulipas

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Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tamaulipas, este martes se define la situación legal de Danna “N”; mientras avanza la audiencia, su familia pide que la justicia prevalezca y confía en que esta decisión traiga claridad en el caso del fallecimientos de la joven Dafne.

Durante su gira de trabajo por El Mante, el gobernador Américo Villarreal atendió personalmente a familiares de Dafne Zapata Quintos, joven cuyo fallecimiento ha generado consternación entre la sociedad de Tamaulipas.

Gobernador habla con familia de Dafne

En un diálogo directo y cercano, el mandatario estatal escuchó a la abuela de Dafne, quien le expresó su confianza y le pidió continuar trabajando para esclarecer los hechos y garantizar justicia para su nieta.

La abuela de Dafne señaló que confía en el gobernador y que está dispuesta a darle el tiempo necesario para que las instituciones hagan su trabajo, al tiempo que dejó clara la exigencia de la familia: que se haga justicia.

“Le damos el voto de confianza y lo vamos a dejar trabajar. Queremos ver justicia”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso con la familia y aseguró que se trabaja para que se esclarezcan los hechos y se actúe con firmeza, conforme a las investigaciones y al debido proceso, aplicando todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

“Estamos en lo mismo”, expresó el gobernador, al coincidir con la familia en la exigencia de justicia.

El encuentro reafirma la voluntad del Gobierno de Tamaulipas de escuchar a las familias, acompañarlas y garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad y firmeza para que prevalezca la justicia.

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