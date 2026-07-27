Caso Dafne Zapata: Dictan prisión preventiva a Estrellita “M” y Jorge Luis “P” por feminicidio en Tamaulipas

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Por el caso Dafne siguen las investigaciones. Foto: Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas informó que se llevó a cabo audiencia inicial en contra de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, imputados por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

¿Qué pasó en la audiencia en Tamaulipas por el caso Dafne?

Durante el desarrollo de la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con los que sustenta la solicitud de vinculación a proceso. A petición de la defensa, la autoridad judicial concedió la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de las personas imputadas.

Asimismo, a petición de la Representación Social, la Juez de Control determinó imponer a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

#FGJT_Informa Se llevó a cabo audiencia inicial contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, imputados por Feminicidio. La Juez de Control impuso prisión preventiva. La audiencia continuará el 30 de julio, para resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso. #Tampico #Tamaulipas pic.twitter.com/cZpTUOLvqc — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 27, 2026

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de julio, fecha en la que la autoridad judicial resolverá lo conducente respecto de la solicitud de vinculación a proceso.

Detenidos por caso Dafne Zapata

Por el caso de Dafne Zapata Quintos hasta el momento las autoridades han detenido Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrellita “N”, integrante del personal de la institución. Con estas capturas, la investigación suma tres personas detenidas, tras el arresto de Danna Yanina “N”, ocurrido el 23 de julio.

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