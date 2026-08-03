Encuentran un león en vivienda abandonada de Matamoros

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Hallan león en vivienda abandonada de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

Un león africano fue rescatado dentro de una vivienda abandonada en la colonia México, en Matamoros, Tamaulipas, luego de que habitantes reportaran al 911 la presencia y los rugidos del felino. Tras un operativo que se extendió por casi 12 horas, autoridades federales y estatales aseguraron al ejemplar y lo trasladaron a un centro especializado para su resguardo.

De manera preliminar, se informó que dos sujetos encapuchados habrían abandonado al animal en el inmueble; sin embargo, este dato aún forma parte de las investigaciones.

¿Cómo localizaron al león abandonado en Matamoros?

La movilización comenzó cuando vecinos de la colonia México reportaron a los servicios de emergencia la presencia de un león dentro de una casa aparentemente abandonada.

Los primeros en llegar fueron integrantes de la Unidad de Rescate Animal del Grupo Orduña, encabezada por el rescatista Iván Rescata, quienes confirmaron que el felino permanecía dentro de una jaula y, aunque no representaba un riesgo inmediato, era necesario esperar la intervención de las autoridades competentes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que las corporaciones acordonaron el perímetro para proteger a los habitantes mientras especialistas evaluaban la forma más segura de asegurar al ejemplar.

Operativo duró casi 12 horas

El rescate requirió la participación coordinada de diversas instituciones, entre ellas la Profepa, Secretaría de Medio Ambiente, Heroico Cuerpo de Bomberos, Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Ecopark.

El aseguramiento del felino fue posible gracias al trabajo conjunto entre todas las dependencias involucradas, sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes durante las maniobras.

El león fue trasladado a un centro de resguardo

Una vez asegurado, el león quedó bajo custodia de la Profepa, dependencia encargada de determinar su situación y continuar con las investigaciones sobre su procedencia.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a Ecopark, un centro especializado en el resguardo temporal de fauna silvestre y exótica ubicado en Matamoros, donde recibió una primera valoración por parte de especialistas.

Autoridades investigan el abandono del ejemplar

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes eran los responsables del león y cómo llegó a la vivienda abandonada.

Mientras avanzan las indagatorias, el felino permanecerá bajo observación en el centro de rescate, donde recibirá atención veterinaria y permanecerá en un espacio adecuado para su conservación.