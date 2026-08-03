“Soy yo contra un sistema”: madre de Dafne pide investigar más muertes tras caso de su hija

GENERANDO AUDIO...

En entrevista exclusiva para UnoTV.com, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, aseguró que continuará exigiendo justicia por la muerte de su hija y pidió que se investigue a todos los posibles responsables relacionados con el caso ocurrido en una escuela militarizada. La mujer afirmó que, a su consideración, las autoridades no han detenido a todas las personas que habrían participado en los hechos.

Durante la conversación, Alejandra Quintos señaló que inicialmente se intentó presentar la muerte de su hija como una situación distinta, pero afirmó que los resultados de las necropsias modificaron esa versión.

“Estoy indignada, molesta, porque las autoridades no tienen a todos los responsables. Solamente están unos cuantos, faltan muchos que participaron en el asesinato, feminicidio de mi bebé”, expresó durante la entrevista.

La madre de Dafne sostuvo que la investigación debe continuar para identificar a todas las personas que, según sus señalamientos, pudieron haber tenido alguna responsabilidad. También mencionó que jóvenes y exalumnos de la institución han acudido a declarar sobre presuntos casos de abusos ocurridos años atrás.

“Me siento más con hambre, sed de justicia y de verdad”: madre de Dafne Zapata

Alejandra Quintos aseguró que el proceso legal no terminará con las personas que actualmente enfrentan investigaciones y afirmó que seguirá buscando respuestas sobre la muerte de su hija.

“Hoy mi hija no puede hablar, pero esta madre nunca se va a cansar. Hoy me siento más con hambre, sed de justicia y de verdad”. Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

La madre de Dafne indicó que, además de su caso, existen otros testimonios de personas que aseguran haber vivido situaciones similares dentro de instituciones con formación militarizada.

Explicó que ha tenido comunicación con madres de familia, jóvenes que estuvieron en esos espacios y exalumnos que, según relató, decidieron hablar después de conocer el caso de su hija.

“Me dicen: Ale, qué bueno que hablaste, yo me lo callé por 20 años, por 18 años, y voy a denunciar”, afirmó.

Quintos señaló que actualmente algunas personas relacionadas con el caso de su hija tienen procesos judiciales en curso, aunque insistió en que busca que se investigue a todos los involucrados.

Durante la entrevista con UnoTV.com, Alejandra Quintos reveló que fue contactada por la madre de Erick Torbellino, un menor que también murió tras asistir a una escuela militarizada, de acuerdo con el testimonio compartido.

La madre de Dafne explicó que ambas buscan unir esfuerzos con otras familias que aseguran haber enfrentado situaciones similares.

“La mamá de Erick Torbellino me ha estado localizando desde el día que se enteró de la tragedia y me dice: Ale, vamos a unirnos tú, yo, la mamá de Zafir, de todos los que han sido asesinados a lo largo de toda la República y no les han hecho justicia”. Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

Según Quintos, la madre de Erick le compartió que su hijo también habría muerto después de participar en actividades relacionadas con una institución de este tipo y que, desde su perspectiva, el caso no ha tenido el avance esperado.

“Vamos a hacer un movimiento de todas aquellas víctimas, mujeres, hombres, de homicidio, feminicidio, asesinato en estas escuelas o en otras instancias, que nunca te hacen caso”. Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

La entrevistada señaló que también han recibido acercamientos de familias de distintos estados que buscan participar en las movilizaciones.

“Vamos a hacer un movimiento masivo”: convocan a marchas el 6 de agosto

Alejandra Quintos confirmó que se preparan movilizaciones para el próximo 6 de agosto en diferentes puntos del país, con la participación de familiares de víctimas y ciudadanos que buscan exigir avances en sus casos.

“Vamos a hacer un movimiento masivo. La nación ya se despertó. Queremos resultados y queremos justicia”, expresó.

Entre las concentraciones anunciadas se encuentran convocatorias en entidades como Nuevo León, Chiapas y Tamaulipas, aunque la madre de Dafne explicó que cuidará algunos detalles sobre su participación debido a las condiciones de seguridad que enfrenta.

“Soy yo contra un sistema”, dijo al referirse a la lucha que mantiene desde la muerte de su hija.

La mujer aseguró que no busca representar a ningún grupo político, sino acompañar a otras familias que, según indicó, también esperan respuestas de las autoridades.

“Lo estoy haciendo como mamá, como ser humano, que no puedes ver una injusticia y no lo vas a hacer pasar por alto”. Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

El caso de Dafne Zapata Quintos continúa bajo investigación mientras su familia mantiene la exigencia de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Las movilizaciones convocadas para el 6 de agosto serán parte de las acciones anunciadas por familiares de víctimas que buscan visibilizar sus casos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.