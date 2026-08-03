Caso Dafne en Tamaulipas: convocan a marcha en varios estados para pedir justicia

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En Tamaulipas, el caso Dafne Quintos avanza. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Diversas colectivas y organizaciones civiles convocaron a una jornada de marchas nacionales el próximo 6 de agosto para exigir justicia por la muerte de Dafne Quintos, la joven que murió al interior de una academia militarizada en el estado de Tamaulipas.

¿En dónde se prevén las movilizaciones?

Hasta el momento, las movilizaciones se encuentran confirmadas en tres entidades del país:

Chiapas: La cita está programada para iniciar en punto de las 16:00 horas, partiendo del monumento a la Diana Cazadora con destino al Parque Central. Se solicitó a los asistentes acudir con playera morada y pancartas en apoyo al caso.

La cita está programada para iniciar en punto de las 16:00 horas, partiendo del monumento a la Diana Cazadora con destino al Parque Central. Se solicitó a los asistentes acudir con playera morada y pancartas en apoyo al caso. Nuevo León: En la ciudad de Monterrey, la concentración iniciará también a las 16:00 horas, teniendo como punto de reunión la Macroplaza.

En la ciudad de Monterrey, la concentración iniciará también a las 16:00 horas, teniendo como punto de reunión la Macroplaza. Tamaulipas: En el estado donde ocurrieron los hechos se tiene contemplada la movilización, aunque los organizadores aún se encuentran por definir los detalles logísticos de la convocatoria.

🔴Convocan a marchas por muerte de Dafne



Hasta ahora, hay convocatorias confirmadas para el 6 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Tamaulipas, en demanda de avances en el caso.



La madre de Dafne, Alejandra Quintos, agradeció el respaldo tras las manifestaciones… pic.twitter.com/V8r3X3CJkP — Azucena Uresti (@azucenau) August 2, 2026

“Es como avisarle al enemigo”: Alejandra Zapata participará bajo resguardo

Por su parte, Alejandra Zapata, madre de Dafne, aclaró en entrevista para el espacio informativo A las Nueve en Uno que ella no está involucrada en la planeación de las protestas, y señaló que se trata de un movimiento legítimo impulsado por la ciudadanía en diferentes estados de la República.

A pesar de confirmar que sí estará presente en las protestas, la madre de la víctima externó que teme por su vida debido al contexto del caso.

“Yo cuido mucho en dónde me van a ver porque soy yo contra un sistema y no quiero que me hagan un atentado. A la gente buena la mandan a asesinar. Voy a participar, pero no voy a decir en dónde porque es como avisarle al enemigo”, declaró Zapata.

La madre detalló que ha recibido muestras de apoyo y mensajes desde entidades como Zacatecas, Puebla, Durango, Veracruz y Chiapas, en donde los ciudadanos le externan su solidaridad y el hartazgo ante la falta de justicia. El caso de Dafne Quintos sigue generando una profunda indignación social en Tamaulipas y en todo el país.

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