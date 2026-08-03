Caso Dafne destapa más denuncias contra la academia militarizada

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Hay más de cinco denuncias vinculadas con la Academia. Foto: Uno TV

El caso del feminicidio de Dafne sigue generando nuevas investigaciones. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, confirmó que existen más de cinco denuncias adicionales relacionadas con presuntos hechos ocurridos dentro de la Academia Militarizada Doenitz, mientras continúa la investigación por la muerte de la joven.

Las nuevas querellas surgieron luego de que exalumnos hicieran públicos otros señalamientos contra la institución. La magistrada precisó que las denuncias corresponden a distintos delitos y diferentes presuntos responsables.

¿Qué dijo el Poder Judicial de Tamaulipas?

Tania Contreras informó que el Poder Judicial tiene conocimiento de más de cinco denuncias vinculadas con presuntos hechos ocurridos dentro de la academia.

Además, explicó que la investigación por el feminicidio de Dafne permanece en la etapa complementaria y recordó que, si el delito se acredita, el Código Penal de Tamaulipas establece penas de 40 a 60 años de prisión para los responsables.

Piden confiar en la “verdad jurídica” del caso

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia defendió las resoluciones emitidas por la jueza encargada del proceso y pidió diferenciar la información que circula en redes sociales de las pruebas integradas en la carpeta de investigación.

Contreras aseguró que las decisiones judiciales están respaldadas por los elementos de prueba disponibles y reiteró que el proceso se basa en la “verdad jurídica”, es decir, en las evidencias recabadas por las autoridades y no en versiones difundidas públicamente.

Añadió que existen datos suficientes dentro de la carpeta de investigación para sustentar las determinaciones que se han tomado hasta ahora en el caso.

Mientras tanto, las investigaciones por el feminicidio de Dafne y las nuevas denuncias relacionadas con la Academia Militarizada Doenitz continúan en curso.

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