Anticipa fiscal de Tamaulipas nuevos resultados en caso Dafne; continúan las investigaciones

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Continúan investigaciones en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía de Tamaulipas anticipa que el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos aún podría derivar en nuevas detenciones. Mientras tanto, confirmó que ya identificó a cuatro presuntos implicados en el feminicidio de dos hermanas en Matamoros y activó gestiones internacionales para capturarlos.

Continúan investigaciones por el feminicidio de Dafne en Tamaulipas

A unas semanas de la vinculación a proceso del director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis “P”, y de la instructora Estrella “N”, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que la investigación por el feminicidio de Dafne sigue abierta.

Explicó que, además de fortalecer la carpeta principal durante la investigación complementaria, se desarrollan nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más resultados, aunque evitó confirmar si habrá nuevas órdenes de aprehensión.

El fiscal también sostuvo que la academia operaba con autorización oficial como institución educativa privada y que, hasta el momento, no existen elementos para atribuir responsabilidades penales por el otorgamiento de ese permiso.

Avanza caso del feminicidio de dos hermanas en Matamoros

En otro caso, respecto al feminicidio de dos hermanas en la comunidad de Control, municipio de Matamoros, la Fiscalía informó que ya identificó a cuatro presuntos participantes en el feminicidio de dos hermanas en Matamoros. Uno de ellos sería el autor material y las investigaciones apuntan a que los involucrados intentan evadir la justicia fuera del país.

Por ello, las autoridades iniciaron gestiones de cooperación con Estados Unidos para confirmar plenamente sus identidades y avanzar en los procedimientos que permitan solicitar su localización y captura.

Además, el fiscal informó que en lo que va del año se han registrado más de 20 feminicidios en Tamaulipas y aseguró que entre el 70 y el 80% de esos casos ya han sido esclarecidos con la detención de los presuntos responsables.

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