Hospital General del ISSSTE en Tampico registra 98% de avance

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Hospital del ISSSTE en Tamaulipas presenta gran avance. Foto: Gobierno de México

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, registra un 98% de avance en su construcción, de acuerdo con información presentada por el director general del instituto, Martí Batres, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La obra es la más avanzada de los proyectos hospitalarios que actualmente desarrolla el ISSSTE.

El funcionario informó que el hospital contará con 150 camas censables, 35 consultorios, 18 especialidades médicas, cinco quirófanos y un resonador magnético, además de que se prevé la contratación de 614 médicos especialistas para su operación una vez que entre en funcionamiento.

Hospital General del ISSSTE en Tampico, cerca de concluir

Martí Batres explicó que el Hospital General del ISSSTE en Tampico forma parte del programa mediante el cual el instituto construirá, rehabilitará o rescatará 20 hospitales durante el actual sexenio. Hasta el momento, cuatro unidades ya fueron inauguradas en Acapulco, Tlajomulco, Torreón y Cuernavaca.

Además del proyecto en Tamaulipas, continúan las obras de infraestructura hospitalaria en estados como Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Destaca avance en salud Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó el avance del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico y del Hospital General de Ciudad Madero.

Añadió que forman parte de los proyectos de infraestructura médica que se desarrollan en la entidad con apoyo del Gobierno federal, “para garantizar una atención médica oportuna y de calidad a la región sur de del estado y entidades vecinas”.