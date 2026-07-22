Tamaulipas hace todo de su parte para tener una frontera más segura con Estados Unidos: Américo Villarreal

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas reforzó su estrategia de seguridad en la frontera norte con la entrega de cuatro Estaciones Seguras sobre la carretera La Ribereña, infraestructura destinada a fortalecer la vigilancia, mejorar la movilidad y brindar mayor protección a quienes transitan por esta vía estratégica para el comercio y la conectividad con Estados Unidos.

Durante la inauguración de la Estación Segura Valadeces, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno para contribuir a la seguridad en la frontera común con Estados Unidos. Señaló:

“La presidenta, en La Mañanera del Pueblo, aseguró que no puede haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados de la frontera; sobre esta convicción es que Tamaulipas hace su parte y, en particular, la vigilancia y la movilidad segura en La Ribereña forman parte de un esfuerzo común en el que participan la Federación, el Estado y los municipios ribereños“.

Atención de seguridad en la franja fronteriza

Las cuatro estaciones entregadas representan una inversión de 223 millones de pesos y constituyen la primera etapa de un proyecto que contempla la construcción de 15 instalaciones distribuidas a lo largo de esta carretera que corre a la par del Río Bravo, con lo que se da especial atención a esta región de la franja fronteriza.

Al continuar su gira de trabajo por esta frontera y tras encabezar la Mesa de Construcción de Paz en el C5 de Reynosa, Villarreal Anaya subrayó que la coordinación institucional constituye uno de los pilares de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Explicó que Tamaulipas ha fortalecido una estrategia integral sustentada en el fortalecimiento de la Guardia Estatal, la atención permanente a través de las Mesas de Construcción de Paz, la incorporación de tecnología y la ampliación de infraestructura para incrementar la presencia operativa en el territorio.

Al referirse a la red de Estaciones Seguras, Villarreal Anaya explicó que estos espacios permitirán reforzar la vigilancia y ofrecer atención inmediata a los usuarios de las carreteras.

“Estas cuatro estaciones son la primera fase de 15 (estaciones): la de Reynosa Norte, otra a la altura de Miguel Alemán, ésta en la que nos encontramos y la de Camargo, que fue, por cierto, la estación que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó en enero de este año durante su construcción, cuando recorrimos juntos esta carretera desde Reynosa hasta Nuevo Laredo“, agregó.

El gobernador indicó que, además de las estaciones ubicadas cada 50 kilómetros en distintos tramos de la red estatal, sobre la carretera La Ribereña se instalarán aproximadamente cada 25 kilómetros para fortalecer la seguridad, facilitar el tránsito y favorecer las actividades comerciales de esta región fronteriza.

“Aportando un papel decisivo, se marca la construcción de Estaciones Seguras que tenemos diseminadas en la carretera del estado, en algunas partes a 50 km cada una de ellas, y como ya se señaló aquí, en esta (carretera) Ribereña, una cada 25 kilómetros, para mejorar las oportunidades de tránsito y comercio”, precisó.

Colocan primera piedra de Estación Segura en Reynosa

Por la tarde, colocó la primera piedra de una nueva Estación Segura en el sector Laguna Escondida, en Reynosa, con lo que continuará la expansión de esta infraestructura.

“Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente, y todo esto es con la intención de que tengamos cada vez una mejor calidad y oportunidad de vida todos los que habitamos en esta gran nación que es México y en este gran territorio que es Tamaulipas”, puntualizó.

Reiteró que el objetivo es mantener una presencia permanente de las corporaciones de seguridad en las principales vías de comunicación del estado.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó que cada Estación Segura fue construida sobre predios de 2 mil 500 metros cuadrados y cuenta con 536 metros cuadrados de edificación, incorporando áreas de atención a usuarios de carretera, oficinas, espacios de estancia para los elementos de seguridad y zonas para acondicionamiento físico, como parte del proyecto para ampliar la presencia institucional permanente en la frontera de Tamaulipas.

Durante este evento acompañaron al gobernador de Tamaulipas la presidenta municipal de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz; el comandante interino de la Cuarta Región Militar, Rubén Darío Díaz Esparza; el secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo, y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, además de mandos de la Guardia Nacional y autoridades civiles.

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