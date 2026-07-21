Fiscalía investiga como feminicidio muerte de Dafne; todo el personal de la academia está bajo indagatoria

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Fiscal de Tamaulipas. Fotos: Daisy Herrera/Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que la muerte de Dafne Zapata Quintos se investiga bajo el delito de feminicidio y que las indagatorias alcanzan a todo el personal de la academia militarizada donde ocurrieron los hechos.

Fiscalía investiga feminicidio de Dafne Zapata

El fiscal general, Eduardo Govea Orozco, aseguró que la investigación avanza con base en pruebas periciales y estudios forenses, privilegiando el debido proceso para garantizar el esclarecimiento del caso.

“Con base en el resultado de estos actos de investigación, particularmente pruebas periciales, estudios forenses, que nos han permitido realizar un análisis contextual de las circunstancias en que ocurrió el deceso de la joven. ¿Cuál es el motivo de la muerte? Es asfixia, el término técnico forense es asfixia”, expresó el fiscal general.

El fiscal rechazó que exista dilación en la procuración de justicia y sostuvo que las actuaciones se han realizado con prontitud, aunque reconoció que la complejidad del caso exige reunir elementos sólidos antes de judicializar responsabilidades.

Autoridades investigan a todo el personal que laboraba en la academia

Respecto a los posibles implicados, informó que las investigaciones no se limitan a una sola persona, sino que abarcan a todos quienes laboraban en la institución al momento de los hechos.

“Se ha investigado a todo el personal que laboraba en ese lugar, desde el director, que es el propietario o titular de la institución, pero también el personal que colaboraba ahí. Recordar que ahorita permanece clausurado por diversas causas y entre ellas para poder realizar la práctica de los actos de investigación necesarios”, comentó Govea Orozco.

Govea Orozco explicó que desde el inicio del expediente existieron indicios de que el fallecimiento de la adolescente no obedecía a causas naturales, por lo que la Fiscalía orientó sus esfuerzos a determinar las circunstancias en las que ocurrió.

“Los primeros datos que se ponen en conocimiento revelan que la muerte de la menor no necesariamente se debió a una causa natural y en eso ha girado, ha descansado uno de los objetos primordiales de la investigación”.

Finalmente, el fiscal confirmó que la carpeta de investigación se integra formalmente por feminicidio.

La muerte de Dafne ha generado una fuerte movilización social en Tamaulipas, donde familiares, colectivos y organizaciones civiles continúan exigiendo justicia y castigo para quienes resulten responsables.

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