Madre de Dafne entrega nuevos testimonios a la Fiscalía; pide a las víctimas que denuncien

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Exigen justicia para Dafne Zapata. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La madre de Dafne Zapata Quintos acudió este martes a las oficinas de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAM) en Ciudad Madero, Tamaulipas, para exigir avances en la investigación por la muerte de su hija y entregar nuevos testimonios que, asegura, evidencian presuntos abusos cometidos durante años en la escuela militarizada donde ocurrieron los hechos.

Madre de Dafne Zapata exige avances en las investigaciones

Alejandra Quintos reprochó que, pese a la presión social y mediática que ha generado el caso, hasta el momento no hay ninguna persona detenida y cuestionó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación.

“Aquí en la FENAM dicen que me espere, que el proceso ahí va, que cuento con todo el apoyo. Esas son mentiras. Oye, cuando te robas un pan de hambre, ¿qué te hacen? órale, arréstenlo. No hay nada de lo que yo espero. No hay ni siquiera un detenido, un detenido en prisión preventiva”, declaró la madre de Dafne.

Asegura tener testimonios de más abusos en el campamento militar

La madre de la adolescente aseguró que ha recibido decenas de testimonios escritos y en video de personas que estuvieron en la institución y que relatan presuntas prácticas de maltrato ocurridas durante años.

“Hoy vengo a alzar la voz, vengo a convocar a todos los niños, niñas, jóvenes y los adultos que me han mandado testimonios, testimonios escritos, videos”, expresó la señora Alejandra Quintos.

Durante su visita a la Fiscalía, Alejandra Quintos afirmó que su principal exigencia es que se proceda legalmente contra quienes estuvieron a cargo del campamento donde murió su hija y advirtió sobre una posible fuga de los presuntos responsables.

La madre de Dafne informó que continuará aportando pruebas a la carpeta de investigación y sostuvo que seguirá buscando justicia para su hija, mientras crece la presión social para que las autoridades esclarezcan el caso y determinen responsabilidades.

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