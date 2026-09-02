Vinculan al “Comandante Mora” por violación agravada en Tamaulipas; es hermano de “Estrellita”

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JuanJesús Mora, alias “Comandante Mora”. Foto: Fiscalía Tamaulipas

Juan Jesús “M”, conocido como “Comandante Mora” y hermano de Estrella Mora, “Estrellita”, fue vinculado a proceso por el delito de Violación Agravada en agravio de una adolescente. Los hechos investigados ocurrieron al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En esta misma institución murió la adolescente Dafne Zapata Quintos, caso por el que Estrella Mora enfrenta un proceso penal por su probable participación. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas precisó que la investigación contra Juan Jesús “M” corresponde a un caso distinto.

La Fiscalía puntualizó que ambos procedimientos corresponden a investigaciones distintas, aunque los hechos señalados tuvieron como escenario la misma institución.

#FGJT_Informa La Vinculación a Proceso de Juan Jesús “M” por el delito de Violación Agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada en #CiudadMadero. El Juez de Control concedió tres meses para la investigación complementaria. #Tamaulipas pic.twitter.com/OILtP3O9s2 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) September 2, 2026

Vinculan a “El Comandante Mora” por Violación Agravada

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincular a proceso a Juan Jesús “M”, quien previamente había sido detenido mediante una orden de aprehensión.

La víctima es una adolescente cuya identidad permanece reservada. De acuerdo con la información de la Fiscalía, los hechos que dieron origen a esta investigación también habrían ocurrido dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

El juez concedió a la Fiscalía un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante este periodo deberán recabarse y desahogarse los elementos necesarios para continuar con el proceso penal.

Fiscalía continuará investigación contra Juan Jesús “M”

La Fiscalía de Tamaulipas aseguró que continuará con las investigaciones bajo perspectiva de género y con especial protección a niñas, niños y adolescentes.

Juan Jesús “M” permanecerá sujeto al proceso penal mientras transcurren los tres meses establecidos para la investigación complementaria y se determina su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

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