Hay corte de agua en más de 100 colonias de Altamira, Tamaulipas: ¿cuándo se normaliza el servicio?
En Tamaulipas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Altamira informó que este martes 1 de septiembre se realiza un paro de la Planta Potabilizadora Duport debido a trabajos de mantenimiento en válvulas y líneas principales de captación DIMA y de la Planta Duport. Debido a estas labores, el suministro de agua se encuentra afectado y más de 100 colonias presentan afectaciones en el servicio.
De acuerdo con el organismo operador, las labores se llevan a cabo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, por lo que durante este periodo habrá afectaciones en el suministro de agua potable.
¿Qué sectores tendrán corte de agua en Altamira?
COMAPA Altamira señaló que los sectores afectados son: Duport y Centro Norte, por ello, más de 100 colonias están afectadas.
- El organismo explicó que el paro de la Planta Potabilizadora Duport es necesario para realizar los trabajos de mantenimiento programados.
Colonias afectadas
- 20 de Noviembre
- Adolfo López Mateos
- Alameda I
- Alejandro Briones 1 y 2
- Altamira Sec. 3 y 4
- Ampl. Adolfo López Mateos
- Ampl. Altamira S-4
- Ampl. Dr. León F. Gual
- Ampl. Emilio Portes Gil
- Ampl. Emilio Portes Gil II
- Ampl. Francisco Villa
- Ampl. Independencia
- Ampl. Lázaro Cárdenas
- Ampl. Los Pinos
- Ampl. Los Presidentes S-1
- Ampl. Magdaleno Aguilar
- Ampl. Medrano
- Ampl. Melchor Ocampo
- Ampl. Santa Amalia
- Ampl. Venustiano Carranza
- César López de Lara
- Conj. en Cond. Valle Real I y II
- Conj. Hab. El Edén
- Conj. Hab. Jardín Real I y V
- Dr. León F. Gual
- Dr. León F. Gual S-2
- El Álamo
- El Nogal
- El Pedregal
- El Repecho
- Emilio Portes Gil
- Encinos Norte
- Enrique Cárdenas González Norte
- Felipe Carrillo Puerto S-1, 2, 3 y 4
- Fidel Velázquez
- Francisco Medrano
- Francisco Villa
- Guadalupe Victoria
- Independencia
- Industrial Guerrero
- Juan de Villatoro
- La Joya
- La Unión
- Las Blancas
- Las Fuentes
- Las Margaritas
- Lázaro Cárdenas
- Los Encinos
- Los Laureles
- Los Mangos
- Los Obeliscos
- Los Pinos
- Los Presidentes S-1, 2, 3, 4, 5 y 6
- Luis Donaldo Colosio
- Magdaleno Aguilar
- Martín A. Martínez
- Melchor Ocampo
- Monterrey
- Primavera Norte
- Ramiro Peña (Electricistas)
- Revolución Obrera
- Ricardo Flores Magón
- Santa Amalia
- Santo Domingo
- Tampiquito
- Unidos Avanzamos
- Valle Verde
- Venustiano Carranza
- Villas del Sol 2
- Villerías
- Alejandro Briones S-1, 2, 3, 4 y 5
- Ampl. Francisco I. Madero
- Ampl. Loma Alta
- Ampl. Lomas de Miralta
- Ampl. Monte Alto Sec. 1, 2 y 3
- Ampl. Pedrera (FIFONAFE II)
- Andaluz
- Arboledas
- Arrecifes
- Azteca
- Canarios Etapa I
- Colinas de Altamira
- Colinas de Champayán
- Comercial FIMEX
- Corredor Industrial
- Corredor Industrial ARECAS 2
- De los Ríos
- Emiliano Zapata
- Francisco I. Madero
- Fundadores
- Hacienda Las Palmas
- Jardines de Arboledas IV
- José de Escandón
- Juan Genaro de la Portilla
- La Pedrera (CORETT)
- La Retama
- Laguna de la Puerta
- Lagunas de Miralta
- Las Adelitas
- Las Alamedas
- Las Arekas
- Las Brisas
- Las Flores
- Haciendas I y II
- Las Palmas
- Loma Alta
- Lomas Campestre
- Lomas de Altamira
- Lomas de Miralta
- Lomas de Monte Alto
- Lomas de Rosales
- Lomas de Valle Verde
- Los Arados
- Los Encinos
- Los Olivos
- Los Prados
- Monte Alto “SIPOBLADUR”
- Monte Alto Antiguo
- Monte de los Olivos (Eugenio Hdez. Flores)
- Municipios Libres
- Municipios Libres Sec. Las Negras
- Nuevo Lomas del Real
- Palmares
- Paraíso (Milenio)
- Paseo Real
- Residencial Loma Bonita
- Residencial Real Campestre
- Rinconada de la Aurora
- San Jacinto
- Santa Mónica
- Satélite Chapala
- Unidad Satélite Morelos
- Valle Esmeralda
- Vega de Esteros
- Villa de las Rosas
- Villas de Altamira (GEO)
- Villas de las Flores
- Villas del Sol
- Vista Laguna
¿Cuándo se normalizará el servicio de agua?
COMAPA Altamira indicó que, una vez concluidas las labores, la recuperación de la presión y el restablecimiento del suministro serán graduales.
El tiempo de recuperación dependerá de la ubicación de cada zona dentro de la red. Por ello, el sistema se estará recuperando conforme pasen las horas durante el miércoles 2 de septiembre y posteriormente.
“Una vez concluidas las labores, la recuperación de la presión y el restablecimiento del suministro de agua es gradual, dependiendo de la ubicación de cada zona dentro de la red. El sistema se estará recuperando conforme pasen las horas durante el día miércoles y posterior”, indicó COMAPA.
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