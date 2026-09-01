Hay corte de agua en más de 100 colonias de Altamira, Tamaulipas: ¿cuándo se normaliza el servicio?

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En Altamira, Tamaulipas, hay corte de agua. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tamaulipas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Altamira informó que este martes 1 de septiembre se realiza un paro de la Planta Potabilizadora Duport debido a trabajos de mantenimiento en válvulas y líneas principales de captación DIMA y de la Planta Duport. Debido a estas labores, el suministro de agua se encuentra afectado y más de 100 colonias presentan afectaciones en el servicio.

De acuerdo con el organismo operador, las labores se llevan a cabo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, por lo que durante este periodo habrá afectaciones en el suministro de agua potable.

¿Qué sectores tendrán corte de agua en Altamira?

COMAPA Altamira señaló que los sectores afectados son: Duport y Centro Norte, por ello, más de 100 colonias están afectadas.

El organismo explicó que el paro de la Planta Potabilizadora Duport es necesario para realizar los trabajos de mantenimiento programados.

Colonias afectadas

20 de Noviembre

Adolfo López Mateos

Alameda I

Alejandro Briones 1 y 2

Altamira Sec. 3 y 4

Ampl. Adolfo López Mateos

Ampl. Altamira S-4

Ampl. Dr. León F. Gual

Ampl. Emilio Portes Gil

Ampl. Emilio Portes Gil II

Ampl. Francisco Villa

Ampl. Independencia

Ampl. Lázaro Cárdenas

Ampl. Los Pinos

Ampl. Los Presidentes S-1

Ampl. Magdaleno Aguilar

Ampl. Medrano

Ampl. Melchor Ocampo

Ampl. Santa Amalia

Ampl. Venustiano Carranza

César López de Lara

Conj. en Cond. Valle Real I y II

Conj. Hab. El Edén

Conj. Hab. Jardín Real I y V

Dr. León F. Gual

Dr. León F. Gual S-2

El Álamo

El Nogal

El Pedregal

El Repecho

Emilio Portes Gil

Encinos Norte

Enrique Cárdenas González Norte

Felipe Carrillo Puerto S-1, 2, 3 y 4

Fidel Velázquez

Francisco Medrano

Francisco Villa

Guadalupe Victoria

Independencia

Industrial Guerrero

Juan de Villatoro

La Joya

La Unión

Las Blancas

Las Fuentes

Las Margaritas

Lázaro Cárdenas

Los Encinos

Los Laureles

Los Mangos

Los Obeliscos

Los Pinos

Los Presidentes S-1, 2, 3, 4, 5 y 6

Luis Donaldo Colosio

Magdaleno Aguilar

Martín A. Martínez

Melchor Ocampo

Monterrey

Primavera Norte

Ramiro Peña (Electricistas)

Revolución Obrera

Ricardo Flores Magón

Santa Amalia

Santo Domingo

Tampiquito

Unidos Avanzamos

Valle Verde

Venustiano Carranza

Villas del Sol 2

Villerías

Alejandro Briones S-1, 2, 3, 4 y 5

Ampl. Francisco I. Madero

Ampl. Loma Alta

Ampl. Lomas de Miralta

Ampl. Monte Alto Sec. 1, 2 y 3

Ampl. Pedrera (FIFONAFE II)

Andaluz

Arboledas

Arrecifes

Azteca

Canarios Etapa I

Colinas de Altamira

Colinas de Champayán

Comercial FIMEX

Corredor Industrial

Corredor Industrial ARECAS 2

De los Ríos

Emiliano Zapata

Francisco I. Madero

Fundadores

Hacienda Las Palmas

Jardines de Arboledas IV

José de Escandón

Juan Genaro de la Portilla

La Pedrera (CORETT)

La Retama

Laguna de la Puerta

Lagunas de Miralta

Las Adelitas

Las Alamedas

Las Arekas

Las Brisas

Las Flores

Haciendas I y II

Las Palmas

Loma Alta

Lomas Campestre

Lomas de Altamira

Lomas de Miralta

Lomas de Monte Alto

Lomas de Rosales

Lomas de Valle Verde

Los Arados

Los Encinos

Los Olivos

Los Prados

Monte Alto “SIPOBLADUR”

Monte Alto Antiguo

Monte de los Olivos (Eugenio Hdez. Flores)

Municipios Libres

Municipios Libres Sec. Las Negras

Nuevo Lomas del Real

Palmares

Paraíso (Milenio)

Paseo Real

Residencial Loma Bonita

Residencial Real Campestre

Rinconada de la Aurora

San Jacinto

Santa Mónica

Satélite Chapala

Unidad Satélite Morelos

Valle Esmeralda

Vega de Esteros

Villa de las Rosas

Villas de Altamira (GEO)

Villas de las Flores

Villas del Sol

Vista Laguna

Foto: Facebook COMAPA Alatamira

¿Cuándo se normalizará el servicio de agua?

COMAPA Altamira indicó que, una vez concluidas las labores, la recuperación de la presión y el restablecimiento del suministro serán graduales.

Foto: Facebook COMAPA Altamira

El tiempo de recuperación dependerá de la ubicación de cada zona dentro de la red. Por ello, el sistema se estará recuperando conforme pasen las horas durante el miércoles 2 de septiembre y posteriormente.

“Una vez concluidas las labores, la recuperación de la presión y el restablecimiento del suministro de agua es gradual, dependiendo de la ubicación de cada zona dentro de la red. El sistema se estará recuperando conforme pasen las horas durante el día miércoles y posterior”, indicó COMAPA.

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