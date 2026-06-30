Exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas enfrenta audiencia por caso de 139.3 mdp

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Exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas enfrenta audiencia. Foto: IA

La exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reyna, enfrenta este martes una audiencia intermedia en Ciudad Victoria, dentro del proceso penal que se le sigue por el presunto desvío de 139.3 millones de pesos.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas presentará su acusación y se definirán las pruebas que podrían ser desahogadas en juicio.

Audiencia por presunto desvío de 139.3 mdp

Arteaga Reyna fue vinculada a proceso el 15 de octubre de 2025, luego de que la Fiscalía presentó elementos por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante su gestión al frente de la Secretaría de Finanzas, durante el gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, cuando se autorizó la disposición de 139 millones 328 mil 239 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

Los recursos estaban destinados a infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado.

Recursos fueron enviados a Banco Accendo

La indagatoria señala que el dinero fue retirado de un fideicomiso creado para fortalecer capacidades tecnológicas en materia de seguridad pública y posteriormente transferido al Banco Accendo como inversión financiera.

Dos meses después de la operación, la institución bancaria se declaró en quiebra, lo que derivó en la pérdida de los recursos públicos.

Medidas cautelares contra Arteaga Reyna

El 10 de octubre de 2025, un juez de control impuso medidas cautelares a la exfuncionaria.

Entre ellas, se estableció que no podía salir de Reynosa ni del país, además de presentarse cada ocho días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y cubrir una garantía económica de 300 mil pesos.

El proceso continuará conforme se definan las pruebas que serán consideradas para la siguiente etapa judicial.

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