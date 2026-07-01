Video: rescatan a niño de 3 años en Venezuela; pasó seis días bajo los escombros

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Rescate de niño en Venezuela. Foto: Instagram @mincomunicacion_ve

Klieber Morán, un niño de tres años, fue rescatado con vida la madrugada de este martes en La Guaira, Venezuela, luego de permanecer seis días atrapado bajo los escombros tras los terremotos del 24 de junio.

A través de redes sociales, el Ministerio de Comunicación de Venezuela compartió imágenes del rescate del menor a manos del equipo de socorristas de Jordania, en un hecho considerado excepcional por el tiempo transcurrido desde los sismos.

El rescate del niño de 3 años tras seis días bajo los escombros en Venezuela

En las imágenes compartidas por las autoridades se observan las labores del equipo de rescate, quienes lograron ubicar al pequeño Klieber Morán, de tres años, para, posteriormente, extraerlo de entre los escombros.

Entre aplausos, Klieber salió de los escombros en los brazos de uno de los rescatistas, que lo llevaron a una ambulancia en donde personal de emergencia lo limpió un poco y le colocó una máscara de oxígeno.

Autoridades de Venezuela confirmaron que el menor de 3 años rescatado fue trasladado para su “atención médica correspondiente”

Rescate en Venezuela rompe el pronóstico de supervivencia

La Defensa Civil de Jordania informó que el rescate ocurrió seis días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron cerca de 2 mil personas fallecidas, según el balance oficial.

Especialistas señalan que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente después de las primeras 72 horas posteriores a un sismo, por lo que el hallazgo de Klieber Morán representa un caso poco común.

Más rescates de sobrevivientes de los sismos en Venezuela

El lunes, las brigadas de emergencia lograron sacar a cuatro personas de entre los escombros. A través de redes sociales, autoridades venezolanas compartieron el video del rescate de Sebastián, un joven de16 años que, luego de cinco días, salió de entre las ruinas a las que se redujeron edificios.

Con el paso de los días, los rescates son cada vez menores, pues el primer día de operaciones fueron rescatadas 2 mil 407 personas en La Guaira, considerada la zona cero de los terremotos y ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas.

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