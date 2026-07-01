¿Se puede cancelar un partido por tormenta eléctrica? Los protocolos de la FIFA en el Mundial 2026

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El partido de México vs Ecuador demorado por tormenta: Foto: Reuters

La hora del partido de México vs Ecuador fue pospuesta una hora, de las 19:00 a las 20:00 horas, debido a la presencia de tormenta eléctrica en la alcaldía Tlalpan, donde ubica el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Esto se debe a protocolos meteorológicos que la FIFA ha tomado como recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).

¿Qué ocurre si existe tormenta eléctrica en un partido de futbol del Mundial 2026?

Al existir presencia de tormenta eléctrica y tratarse de un estadio al aire libre, este evento se debe suspender, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades pertinentes.

Este protocolo lo hemos visto antes durante el Mundial de Clubes, así como en partidos como Francia vs Irak o el más reciente de México vs Ecuador, y consiste en detener el partido si se detecta un rayo a menos de 8 km. Si ya no se presenta alguno más, el evento puede reanudarse.

Si otro rayo se presenta, la cuenta debe reiniciarse. Esto podría llevar a que un partido se suspenda por bastante tiempo si la presencia de rayos es constante.

Asimismo, SGIRPC tiene su propio protocolo en estos casos, que consiste en:

Refúgiate en interiores, cierra puertas y ventanas.

Evita asomarte a balcones o subir a la azotea.

Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje.

Permanece alejado de tuberías eléctricas y de gas.

En caso de emergencia, llama al 9-1-1.

¿Qué hacer en caso de #tormentas eléctricas?

⚡️Refúgiate en interiores, cierra puertas y ventanas

⚡️Evita asomarte a balcones o subir a la azotea

⚡️Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje

⚡️Permanece alejado de tuberías eléctricas y de gas

⚡️En caso… pic.twitter.com/TyFfWkIgSN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 1, 2026

¿Se puede suspender un partido por tormenta eléctrica?

La situación en torno a las tormentas eléctricas puede resultar confusa, pues estos protocolos no son establecidos por FIFA y solo siguen las indicaciones de las autoridades.

Pero, al no existir una indicación sobre el tiempo de espera, un partido puede suspenderse por varios minutos, incluso horas, y reanudarse, a menos que elpropio organismo del futbol decida que lo mejor sería que se juegue otro día.

El medio The Sporting News cuestionó al máximo órgano del fútbol sobre esta situación, afirmando que:

“En caso de condiciones meteorológicas adversas, como rayos o tormentas eléctricas, la FIFA implementará un procedimiento exhaustivo basado en las normas de seguridad pública, proporcionando directrices de seguridad claras y específicas a todas las partes interesadas. La FIFA cuenta con apoyo meteorológico permanente durante todo el torneo para ofrecer pronósticos precisos y fortalecer la toma de decisiones operativas en tiempo real”. FIFA

¿Qué ocurrió en el partido de México vs Ecuador?

La presencia de una tormenta eléctrica, informada por la SGIRPC, provocó que se diera inicio a este protocolo.

En una imagen compartida por dicha instancia se indicó actividad eléctrica en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Asimismo, recomendó a los ciudadanos consultar las alertas Naranja y Amarilla, así como permanecer atentos a las indicaciones y comunicados emitidos por el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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