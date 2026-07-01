Rescatistas trabajan contrarreloj buscando sobrevivientes tras doble sismo en Venezuela

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Rescatistas trabajan contrarreloj buscando sobrevivientes. Foto: Reuters

Las labores de rescate continúan a contrarreloj en La Guaira, Venezuela, donde equipos nacionales e internacionales trabajan entre los escombros para localizar a víctimas del doble sismo registrado el 24 de junio.

Familiares de las personas desaparecidas permanecen en la zona con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, mientras los rescatistas mantienen las operaciones sin descanso.

Equipos internacionales apoyan las labores de rescate

Brigadas de Estados Unidos y México se sumaron a los trabajos para recuperar a las personas que permanecen atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

Los equipos especializados utilizan tecnología de búsqueda para detectar posibles señales de vida entre los escombros y definir los puntos donde pueden realizar excavaciones de forma segura.

Durante varios momentos de la jornada, las autoridades solicitan silencio absoluto para facilitar el funcionamiento de los dispositivos de localización y aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Familiares esperan noticias de sus seres queridos

En la zona afectada, decenas de familiares permanecen cerca de los edificios colapsados siguiendo de cerca el avance de las labores de rescate.

Las tareas de búsqueda continúan en el litoral central venezolano, donde las autoridades y los equipos de emergencia mantienen los esfuerzos para localizar a las víctimas que quedaron atrapadas tras el doble terremoto.

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