Filtran presunta llamada al 911 de “Estrellita” por caso Dafne

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Continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos. GETTY

La llamada al 911 presuntamente realizada por “Estrellita”, una de las personas señaladas en el caso Dafne, comenzó a circular en redes sociales. En el audio, difundido por distintos medios, se escucha a una mujer pedir apoyo para una personas de “13, 14 años”

La filtración ocurre mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, quien falleció durante un campamento en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia del estado bajo el protocolo de feminicidio.

En la grabación difundida, la mujer presuntamente identificada como “Estrellita” solicita apoyo mediante una llamada al 911. para una alumna que se está infartando, que no respira y saca espuma por la boca.

“Señorita, me puede mandar una ambulancia bien rápido por favor, por favor señorita, porque creo que se me está infartando una alumna por favor”

La versión contrasta con la información inicial que el plantel le dio a la familia, asegurando que Dafne sólo se había desvanecido y se encontraba estable.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la autenticidad de la grabación ni han informado si forma parte de la carpeta de investigación.

La llamada dura aproximadamente 8 minutos.

#CASODAFNE 🚨

SALE A LA LUZ SUPUESTA LLAMADA DE ESTRELLITA “M” AL 911 ☎️



En redes sociales comenzó a difundirse una supuesta grabación que, de acuerdo con diversas publicaciones, correspondería a la llamada realizada por Estrellita “M” al número de emergencias 911 la… pic.twitter.com/ZvopykKciS — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) July 31, 2026

Investigación del caso Dafne sigue en curso

La muerte de Dafne Zapata Quintos ocurrió durante un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz. De acuerdo con los resultados forenses dados a conocer previamente, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras que la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

En los últimos días, autoridades judiciales realizaron audiencias contra personas imputadas en el caso, entre ellas Jorge “N” y Estrella “N”, conocida como “Estrellita”. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional antes de que se determine si serán vinculados a proceso.

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