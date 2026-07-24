Fiscal de Tamaulipas: muerte de Dafne no recaería en una sola persona

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La investigación por la muerte de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que falleció tras asistir a un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, dio un nuevo giro. El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que los avances de la indagatoria apuntan a que los hechos no recaerían en una sola persona.

Fiscalía reserva detalles para no afectar el proceso

En entrevista con Uno TV, el fiscal explicó que, por tratarse de una etapa procesal en curso, la Fiscalía está impedida para revelar detalles que puedan vulnerar el debido proceso o afectar la investigación.

“Derivado de la etapa del proceso respecto de la imputación que se formuló, nos encontramos impedidos para dar detalles, ya que habría una vulneración al debido proceso. Se encuentra transcurriendo el plazo constitucional en el que la defensa podrá aportar elementos de prueba para que sean valorados en conjunto con los datos de prueba”, declaró.

También indicó que la situación jurídica de la joven imputada está sustentada en los elementos recabados durante la investigación, aunque aclaró que, si hubiera sido víctima de otros hechos en otro momento, podría denunciarlos por separado.

Peritajes contradicen las versiones presentadas

El fiscal afirmó que los estudios forenses, dictámenes periciales y un análisis contextual fueron determinantes para integrar la imputación.

“Es muy importante el resultado que permite establecer que la causa de la muerte de la víctima ocurre en circunstancias que no corresponden a las referidas en sus respectivas versiones por las personas que han realizado esta indagatoria”, señaló.

Añadió que la Fiscalía no revelará cuántas personas son investigadas ni su identidad para evitar que esa información pueda afectar el proceso judicial o ser desvirtuada ante un juez.

Investigación continúa por el caso Dafne

Finalmente, Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que, con base en los elementos obtenidos hasta ahora, la responsabilidad por los hechos no recaería únicamente en una persona.

“El resultado de las investigaciones nos ha hecho resolver que los hechos no recaen en una sola persona”, concluyó.

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