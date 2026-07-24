Comunidad escolar despide a Dafne en Tamaulipas

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Las calles de Ciudad Mante fueron el escenario donde amigos, compañeros de clase, maestros y familiares de Dafne, vistieron de blanco y portaron el uniforme de la Secundaria General Número 3, para con una marcha silenciosa, despedirla y exigir justicia por su muerte.

Madre de Dafne pide que continúen las investigaciones

Con fotografías de la adolescente, veladoras encendidas y cartulinas con mensajes de apoyo, realizaron una marcha que recorrió la Avenida Juárez y concluyó en la plaza principal.

En medio de la movilización, la madre de Dafne habló sobre la detención de Danna Yanina “N”, la primera procesada por el caso:

“Pues faltan, son cinco, faltan cuatro. No hay que aflojarle, medios de comunicación, gracias por estar aquí. ¿Qué pido? Que sigan así como está trabajando el Gobierno, pero que nos den los cinco. Que cada uno declare. No estoy diciendo que ella es totalmente culpable o totalmente inocente. Que estén los cinco, que cada uno dé su versión y que las autoridades competentes, junto con todas las pruebas, las necropsias y los testimonios de niños, digan la verdad.”

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando una niña de entre 4 y 5 años se acercó a Alejandra Quintos, la abrazó y le preguntó: “¿Usted es la mamá de la niña?”, a lo que la madre de Dafne no pudo contener el llanto ante el gesto de solidaridad.

Escuela anuncia departamento de atención socioemocional

En medio de la movilización, el director de la Secundaria donde estudiaba la menor fallecida, anunció que como parte del legado que deja este caso y en memoria de Dafne, el plantel pondrá en marcha un área especializada de atención socioemocional a partir del próximo ciclo escolar para fortalecer el acompañamiento psicológico de los estudiantes y prevenir situaciones de violencia.

Guillermo García Ruiz, Director de la Secundaria General No. 3 dijo:

“Para este nuevo ciclo tenemos la creación de un departamento socioemocional, de psicología. Ya lo tenemos listo, vamos a iniciar.”

El directivo señaló que la comunidad escolar enfrenta cada vez mayores desafíos emocionales y familiares, por lo que consideró indispensable reforzar este tipo de atención para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Hay muchos tipos de situaciones que se dan entre las familias. Son muchos factores; hay drogadicción, hay familias quebradas, son muchas las cosas que se dan.” refirió García Ruiz, Director de la Secundaria No. 3

Marcha concluye con exigencia de justicia

La marcha concluyó con un llamado colectivo para que la muerte de Dafne no quede impune y para que su historia impulse cambios que ayuden a proteger a otros menores dentro y fuera de las escuelas

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