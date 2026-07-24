“Faltan cuatro”: Madre de Dafne exige más detenciones; pide resultados y no promesas

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Madre de Dafne exige que investigación llegue a los responsables. FOTO: Especial

La madre de Dafne Zapata, Alejandra Quintos, pidió que la investigación por la muerte de su hija continúe hasta que las autoridades presenten ante la justicia a las cinco personas que, asegura, estuvieron presentes durante los hechos. Su llamado ocurrió luego de la detención de Danna Yanina “N”, la primera persona procesada por este caso.

El caso de Dafne es investigado por la Fiscalía de Tamaulipas como feminicidio. De acuerdo con la autoridad, las indagatorias abarcan a todo el personal de la academia militarizada donde murió la adolescente de 13 años y avanzan con base en pruebas periciales y estudios forenses.

Madre de Dafne exige detener a los otros cuatro involucrados

Durante una caminata en memoria de su hija, Alejandra Quintos agradeció el respaldo de la ciudadanía y de los medios de comunicación, al considerar que la presión social ha sido determinante para que el caso avance.

La madre de la adolescente insistió en que la investigación no debe concluir con una sola detención.

“Faltan cuatro. Son cinco. Que estén los cinco, que cada uno dé su versión y que las autoridades competentes, junto con todas las pruebas, las necropsias y los testimonios de niños, digan la verdad”, declaró.

Quintos aclaró que no le corresponde determinar si la joven detenida es culpable o inocente, pues esa decisión corresponde a las autoridades judiciales.

Alejandra Quintos aseguró que dará un voto de confianza a la Fiscalía de Tamaulipas, aunque dejó claro que espera resultados concretos.

“Les vamos a dejar que trabajen, pero que nos entreguen los cinco. No quiero palabras bonitas; a mí lo que me da alegría son los hechos”, expresó.

Al ser cuestionada sobre quiénes consideran que la primera detenida podría ser un “chivo expiatorio”, reiteró que será la autoridad quien determine las responsabilidades, pero insistió en que ninguna de las personas involucradas debe evadir la justicia.

“Que se junten los cinco y que la ley diga. Yo no voy a decir que la señorita de 18 años es un chivo expiatorio. Yo no estaba ahí, pero que no dejen ir a ninguno; me faltan cuatro”, afirmó.

Mientras Danna Yanina “N” enfrenta su proceso judicial, familiares y ciudadanos mantienen movilizaciones para exigir el esclarecimiento total del caso y la detención de todas las personas que resulten responsables.

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