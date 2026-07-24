Dictan prisión preventiva a Danna Yanina por caso Dafne; seguirá proceso en el penal de Altamira

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Por caso Dafne imponen prisión a Danna “N”. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La primera audiencia del caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos concluyó con prisión preventiva para Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por la investigación que la Fiscalía de Tamaulipas sigue bajo el delito de feminicidio.

Imponen prisión preventiva a Danna Yanina “N”

Tras una audiencia inicial que se prolongó durante casi 13 horas en el Centro Integral de Justicia, la jueza de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la joven de 18 años fue trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde permanecerá mientras continúa el proceso penal.

Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó los primeros datos de prueba para sustentar la imputación en contra de Danna Yanina “N”, a quien señala por su presunta participación en los hechos ocurridos durante el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, donde perdió la vida la adolescente de 13 años.

La audiencia fue declarada en receso y continuará con la participación de los asesores jurídicos de la familia de Dafne, quienes expondrán los argumentos de la representación de la víctima antes de que la jueza resuelva si existen elementos suficientes para vincular a proceso a la imputada.

Será al concluir esta etapa cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica de Danna Yanina “N”, en un caso que ha generado una amplia exigencia de justicia en Tamaulipas y a nivel nacional.

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