Caso Dafne: Padre de Danna “N” niega nexo laboral con la academia y denuncia que es víctima

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En Tamaulipas, sigue bajo investigación el caso Dafne. Foto: Getty Images

En Tamaulipas, luego de que una jueza impusiera prisión preventiva a Danna Yanina “N”, primera detenida por el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos, el padre de la joven aseguró que su hija también es víctima de la Academia Militarizada Doenitz y negó que trabajara como instructora o empleada de la institución.

Danna acude a rendir declaración y la detienen

A las afueras del Centro Integral de Justicia, afirmó que Danna acudió voluntariamente a rendir su declaración y acusó irregularidades en el proceso que derivó en su detención.

“Sinceramente, hay una violación a los derechos de mi hija. No dejaron meter la denuncia cuando nosotros la estábamos presentando por voluntad. Eso es mentira, que ya existiera una orden de aprehensión. Ahora tenemos que remar contra corriente”, dijo el padre de Danna Yanina “N”.

No era trabajadora de la academia militarizada

El padre de la imputada sostuvo que su hija era estudiante de preparatoria y posteriormente permaneció como huésped de la academia, por lo que rechazó los señalamientos de que desempeñara funciones como parte del personal.

“Mi hija en ningún momento es empleada o trabajadora de la academia, jamás. Tengo la documentación que acredita que era estudiante de quinto semestre. Esa niña nunca ha sido trabajadora, no es empleada, es víctima. Esa es la palabra, es víctima, también, de todo esto y las leyes no lo están reconociendo.”

El hombre también aseguró que Danna permanecía en las instalaciones porque buscaba ingresar a la universidad para estudiar medicina o enfermería y, posteriormente, convertirse en médico naval, además de insistir en que la defensa presentará documentación y testimonios para demostrar su versión de los hechos.

Danna Yanina “N” permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, mientras continúa la audiencia inicial, en la que la autoridad judicial resolverá si es vinculada a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata Quintos.

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