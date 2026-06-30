Gobierno de Tamaulipas niega señalamientos contra Américo Villarreal y afirma que carecen de sustento oficial

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Niega señalamientos contra Américo Villarreal. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones que vinculan al gobernador Américo Villarreal Anaya con señalamientos difundidos a partir de un reportaje publicado por The New York Times, al asegurar que no existe ninguna investigación, acusación formal o notificación emitida por autoridades de México o Estados Unidos que respalde dichas afirmaciones.

Imputaciones carecen de fundamento legal

Mediante un posicionamiento oficial, la administración estatal sostuvo que las imputaciones carecen de fundamento legal y reiteró que el mandatario estatal niega de manera absoluta cualquier relación con los hechos que se le atribuyen.

En el documento se destaca que la publicación del diario estadounidense basa sus señalamientos en testimonios de cinco personas identificadas únicamente como fuentes anónimas, quienes, según el propio medio, no estaban autorizadas para ofrecer declaraciones públicas. Por ello, el Gobierno estatal afirmó que dichas versiones no constituyen pruebas ni hechos acreditados.

Asimismo, señaló que varios medios de comunicación retomaron el contenido del reportaje con interpretaciones que, asegura, exceden lo publicado originalmente, al presentar como confirmadas afirmaciones que el periódico no sostiene de manera explícita.

Distorsión de la información

El Gobierno de Tamaulipas consideró que esta situación generó una distorsión de la información, ya que, además de calificar como falsos los señalamientos iniciales, indicó que también se atribuyeron al diario expresiones y conclusiones que no aparecen en el texto original.

En su posicionamiento, la administración estatal reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a la libertad de expresión y la rendición de cuentas, al tiempo que aseguró que continuará enfocada en el trabajo gubernamental y en la atención de las necesidades de la población tamaulipeca.

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