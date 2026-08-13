Tamaulipas reduce su deuda en más de mil millones de pesos

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Tamaulipas mejora condiciones de crédito. Foto: Gob. de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que Tamaulipas ha reducido en más de mil millones de pesos su deuda pública desde el inicio de la actual administración y que no se han contratado nuevos créditos. El estado también consiguió una sobretasa promedio de 0.34% en su más reciente proceso de refinanciamiento.

De acuerdo con información del Gobierno de Tamaulipas, la reestructuración de pasivos permitió liberar mil 827 millones de pesos de participaciones federales que estaban comprometidas para el pago de deuda, además de disminuir el costo financiero de obligaciones ya contratadas.

Tamaulipas reduce su deuda pública sin contratar nuevos créditos

Villarreal Anaya señaló que al comenzar su administración, en octubre de 2022, la deuda pública estatal rondaba los 16 mil millones de pesos.

Según el mandatario, desde entonces el saldo se ha reducido en más de mil millones de pesos, sin que su gobierno haya contratado nueva deuda pública.

“Somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos”, afirmó el gobernador.

La Secretaría de Finanzas estatal explicó que la estrategia contempla tanto la reducción del saldo de los pasivos como la modificación de las condiciones de créditos existentes para disminuir su costo.

¿Cuánto ahorrará Tamaulipas con el refinanciamiento?

En su proceso más reciente de refinanciamiento, por 2 mil 386 millones 213 mil 735 pesos, el Gobierno de Tamaulipas logró reducir la sobretasa de 0.43% a 0.34%.

La nueva condición financiera permitirá, según las estimaciones estatales, obtener un ahorro cercano a:

77 millones de pesos durante el periodo restante de la actual administración.

durante el periodo restante de la actual administración. 439 millones de pesos durante los 20 años de vigencia de los créditos.

En el proceso participaron BBVA México, Banorte, Banamex, Santander México y Banobras.

El Gobierno estatal precisó que el refinanciamiento no representa por sí mismo la contratación de nueva deuda, sino una modificación de las condiciones de créditos previamente contratados.

Tamaulipas baja su deuda y mejora condiciones de crédito. Foto: Uno TV

Tamaulipas libera mil 827 millones de pesos de participaciones

Uno de los efectos de la reestructuración fue la liberación de mil 827 millones de pesos de recursos federales que se encontraban comprometidos para cubrir obligaciones de deuda.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, las nuevas condiciones permitieron liberar 18.66% de las participaciones federales comprometidas, lo que amplía el margen de maniobra de las finanzas estatales.

La administración estatal sostiene que el objetivo de la estrategia financiera es reducir el costo de los pasivos existentes y contener el endeudamiento, en lugar de recurrir a nuevos financiamientos.

¿Cuánto debe cada habitante de Tamaulipas?

Información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, correspondiente al primer trimestre de 2026, señala que Tamaulipas registró una deuda per cápita de 4 mil 495 pesos por habitante.

De acuerdo con esos datos, es el monto más bajo entre los seis estados fronterizos del norte del país.

La deuda por habitante reportada para otras entidades es:

Estado Deuda per cápita Tamaulipas 4,495 pesos Baja California 6,062 pesos Sonora 10,077 pesos Coahuila 10,505 pesos Chihuahua 14,118 pesos Nuevo León 17,642 pesos

La comparación permite dimensionar el nivel de obligaciones financieras de Tamaulipas frente a otras entidades de la frontera norte.

Moody’s ratifica calificación crediticia de Tamaulipas

Otro de los indicadores utilizados por el Gobierno estatal para respaldar su posición financiera es la evaluación de Moody’s Local México, la calificadora ratificó la calificación A.mx del estado de Tamaulipas y confirmó la calificación AAA.mx para los créditos respaldados por sus ingresos.

La escala AAA.mx corresponde al nivel más alto dentro de la clasificación nacional de Moody’s y refleja una capacidad de pago considerada muy sólida para las obligaciones evaluadas.

Las calificaciones toman en cuenta factores como la evolución de los ingresos, desempeño presupuestal, capacidad para generar ahorro interno, nivel y sostenibilidad de la deuda, liquidez y calidad de la administración financiera.

Tamaulipas reporta una sobretasa menor a otros refinanciamientos estatales

El Gobierno de Tamaulipas también destacó que la sobretasa de 0.34% obtenida en su refinanciamiento se ubicó por debajo de las reportadas en otros procesos estatales durante los últimos dos años, de acuerdo con la comparación incluida en la información financiera estatal.

Los porcentajes mencionados son:

Chiapas: 0.37%

0.37% Jalisco: 0.39%

0.39% Aguascalientes: 0.39%

0.39% Tabasco: 0.41%

0.41% Tamaulipas: 0.34%

0.34% Nuevo León: 0.57%

La administración estatal sostiene que la reducción del saldo de la deuda, el refinanciamiento de créditos existentes y la liberación de participaciones federales forman parte de una estrategia para disminuir el costo financiero y mantener mayor disponibilidad de recursos públicos.

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