Niña de 11 años queda bajo custodia del DIF en Matamoros, Tamaulipas, tras interrupción de embarazo

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Niña embarazada en Tamaulipas queda bajo custodia del DIF. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Tamaulipas, el DIF Matamoros asumió la custodia de la niña de 11 años que permanece hospitalizada tras un embarazo, y dará seguimiento a su atención médica, psicológica y escolar una vez que sea dada de alta.

Niña permanecerá en custodia

El procurador del DIF Matamoros, Hugo Gutiérrez, confirmó que la Fiscalía otorgó al organismo la custodia de la menor y que permanecerá bajo su resguardo para garantizar la restitución de sus derechos.

“Nos (indican) que (quedará) bajo nuestro resguardo y continuaremos la ayuda psicológica, médica y de escolaridad. Todo lo que requiere y todos sus derechos que de alguna manera fueron vulnerados. Nosotros ya queremos reintegrárselos precisamente, eso es de nuestro interés.”

🚨 #ÚLTIMAHORA | CONFIRMAN INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DE NIÑA DE 11 AÑOS EN MATAMOROS



Hugo Gutiérrez, procurador del DIF Matamoros, confirmó que la niña de 11 años inició el proceso para la interrupción del embarazo la madrugada de este martes.



La menor permanece internada en… pic.twitter.com/O10ikzxpRG — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) August 11, 2026

Gutiérrez explicó que fue el propio DIF, como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quien tomó la decisión de asumir la custodia, en coordinación con la Fiscalía.

“¿Quién toma esa decisión? Pues nosotros, como DIF, nosotros tomamos esa decisión. Fiscalía también nos otorgó la cuestión de la custodia y bueno, tenemos que acatar las instrucciones de ellos; procurar el bienestar de la niña, que es lo que más nos interesa.”

Interrumpen embarazo

El funcionario también confirmó que la madre de la menor estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo desde que la niña ingresó por primera vez al IMSS.

“La mamá estaba de acuerdo, desde luego. Ella, desde que llegó por primera vez estaba de acuerdo en esto, en esta situación.”

La menor se encuentra estable y bajo atención médica. Mientras continúa el proceso de recuperación, el DIF Matamoros dará seguimiento integral al caso y determinará las medidas necesarias para garantizar su protección y la restitución de los derechos que pudieron haber sido vulnerados.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y establecer responsabilidades.

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