Jóvenes, clave para el desarrollo y competitividad de Tamaulipas, destaca Américo Villarreal

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

La juventud tamaulipeca representa una de las principales fortalezas para el futuro del estado y del país, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, debido a su participación en sectores científicos, tecnológicos, productivos, sociales y deportivos.

Durante el programa Diálogos con Américo, señaló que más de un millón de personas en Tamaulipas forma parte de la población joven y que la mitad de los habitantes del estado tiene menos de 30 años. Consideró que este bono demográfico representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la competitividad de México.

De cara al Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, Villarreal destacó la incorporación de Tamaulipas a la nueva Ley de las Juventudes, mediante la cual se reconocen derechos y se establecen condiciones para favorecer la educación, la formación, la experiencia laboral y la participación de este sector en la vida pública.

El mandatario estatal vinculó esta política con la necesidad de formar capital humano especializado para que México pueda competir en sectores estratégicos y reducir su dependencia tecnológica. En ese sentido, explicó que Tamaulipas impulsa proyectos vinculados con las vocaciones productivas de sus regiones. Entre ellos, mencionó el sector eléctrico-electrónico en Reynosa, la industria automotriz en Matamoros, la programación en Ciudad Victoria y el sector energético en la zona sur.

También señaló que universidades, institutos tecnológicos y politécnicos del estado están orientando sus programas hacia áreas como programación, semiconductores, ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial. Como parte de esta estrategia, destacó la participación de investigadores de instituciones tamaulipecas en el desarrollo de OLINIA, el proyecto de vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de México.

Villarreal también resaltó la participación de estudiantes tamaulipecos en competencias nacionales e internacionales de ciencia, programación, robótica y tecnología. Recordó que el estado fue sede de ExpoCiencias Nacional, donde jóvenes presentaron proyectos relacionados con saneamiento ambiental, purificación de agua, control de plagas, aprovechamiento de residuos y economía circular.

El gobernador puso como ejemplo la participación de trabajadores locales en una plataforma de licuefacción de gas instalada frente a las costas de Tamaulipas. Según explicó, la instalación comenzó operaciones con personal extranjero y actualmente 95% de su plantilla está integrada por tamaulipecos.

En materia deportiva, destacó que con recursos federales y estatales se han habilitado cerca de 120 nuevas canchas de futbol. Añadió que Tamaulipas ocupa actualmente el lugar 12 del medallero en competencias nacionales y que deportistas del estado representan a México en competencias internacionales.

Villarreal sostuvo que el objetivo es generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan contribuir al desarrollo de Tamaulipas y de México mediante su preparación científica, tecnológica, productiva, social y deportiva.

Finalmente, señaló que Tamaulipas registra el segundo menor índice de desocupación laboral del país y destacó otros indicadores económicos que, afirmó, reflejan el crecimiento de la entidad.

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